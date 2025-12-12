ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.65
usd:
327.18
bux:
109693.52
2025. december 12. péntek Gabriella
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Female with manicured nails handcuffed.
Nyitókép: jonathanparry/Getty Images

Szőlő utcai letartóztatások: itt a hetedik, egy nő

Infostart

Az ügyészség indítványozta a Szőlő utcai ügy hetedik gyanúsítottjának letartóztatását - közölte Központi Nyomozó Főügyészség pénteken. A pár éve pszichológusként, majd nevelőként foglalkoztatott nő több alkalommal is bántalmazhatta az intézményben letartóztatásban lévő fiatalkorúakat.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség az őrizetbe vett gyanúsított esetében is szükségesnek ítélte a legszigorúbb kényszerintézkedés alkalmazását, ezért a letartóztatás elrendelését indítványozta.

A nyomozó ügyészség az elmúlt napokban végzett nagyszabású bűnügyi akciója keretében a Budapesti Javítóintézet újabb dolgozóját gyanúsította meg, ezzel hétre emelkedett az ügy gyanúsítottjainak száma - tették hozzá.

Azt írták, a megalapozott gyanú szerint a pár éve pszichológusként, majd nevelőként foglalkoztatott nő több alkalommal is bántalmazta az intézményben letartóztatásban lévő fiatalkorúakat.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a bántalmazások nem minden esetben okoztak sérülést, de néhány letartóztatott fiatalkorú személy kisebb sérülést szenvedett.

Az ügyészség a nőt közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettével, valamint kiskorú veszélyeztetésének bűntettével, továbbá könnyű testi sértés vétségével gyanúsítja.

Mivel fennáll a veszélye annak, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén veszélyeztetné a bizonyítást, továbbá szabadságvesztéssel járó újabb bűncselekményt követne el, a nyomozó ügyészség indítványozta, hogy a bíróság rendelje el letartóztatását - közölték, hozzátéve, hogy a kényszerintézkedések tárgyában a nyomozási bíró pénteken dönt.

Emlékeztettek, hogy a két hónapja ügyészségi hatáskörben folyó nyomozásban eddig hét gyanúsított van; a most letartóztatni indítványozott terhelten kívül öten letartóztatásban vannak, egy ember pedig bűnügyi felügyelet hatály alatt áll - áll a közleményben.

Kezdőlap    Bűnügyek    Szőlő utcai letartóztatások: itt a hetedik, egy nő

letartóztatás

gyermekvédelem

szőlő utca

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Börtön jár Szlovákiában a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezéséért
Tudósítónktól

Börtön jár Szlovákiában a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezéséért
A szlovák parlament csütörtök este gyorsított eljárásban elfogadta a Büntető Törvénykönyv módosítását, amely hat hónapig terjedő letöltendő börtönnel sújtaná azokat, akik „megkérdőjelezik a második világháború utáni viszonyok rendezését”. A kormánykoalíció szerint ez a Beneš-dekrétumokra is vonatkozik, vagyis büntethető lenne, ha valaki kétségbe vonja a magyarok és németek kollektív bűnösségét kimondó dokumentumokat.
Szijjártó Péter szerint a NATO-főtitkár pálfordulása egyértelmű jel

Szijjártó Péter szerint a NATO-főtitkár pálfordulása egyértelmű jel

Mark Rutte szerint „mi vagyunk Oroszország következő célpontja”. Erre válaszul háborús feszültség szításával vádolta Szijjártó Péter a főtitkárt.
 

Ukrajnai béketárgyalás: Donald Trumpnak elege van a „csak a találkozó kedvéért megtartott” találkozókból

Moszkva: az oroszok nem érdekeltek karácsonyi vagy újévi tűzszünetben

Ukrán elnök: karácsonyig kaptunk időt Washingtontól

VIDEÓ
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.12. péntek, 18:00
Steigervald Krisztián
generációkutató
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrajna hirtelen fordulatot jelentett be Donbasznál, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken

Ukrajna hirtelen fordulatot jelentett be Donbasznál, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön elmondta, Ukrajna bemutatott az Egyesült Államoknak egy 20 pontos módosított javaslatot a háború lezárására – írja a Reuters. Ebben szerepel egy olyan javaslat, amely a Donbaszt semleges területté nyilvánítaná, az ukrán erők kivonulásával. Ehhez képest egy nappal később ezt letagadták, és arról beszéltek, hogy ez csak egy lehetőség, amit meg kellene vitatni. A Fehér Ház csütörtöki közlése szerint Donald Trump amerikai elnöknek elege van abból, hogy csak a találkozók kedvéért találkoznak az ukrajnai háború lezárása érdekében – írja a Reuters. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon durva feltételt szabtak Zelenszkijnek: vajon belemegy, vagy messze még a béke?

Nagyon durva feltételt szabtak Zelenszkijnek: vajon belemegy, vagy messze még a béke?

Az Egyesült Államok azt javasolja Ukrajnának, hogy vonja ki csapatait a Donbasz régióból, ahol ezután egy &quot;szabad gazdasági övezetet&quot; hoznának létre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump's Gaza peace plan struggles to progress as Israel and Hamas face tough choices

Trump's Gaza peace plan struggles to progress as Israel and Hamas face tough choices

Getting both sides to move onto the second stage is a huge challenge for Washington, as Gazans continue to suffer the longer it takes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 12. 10:34
Elbocsátották és letartóztatták a két tanítványát megerőszakoló pálházai tanárt
2025. december 12. 09:24
Szétverték a szegedi karácsonyi színpad díszleteit, nagy erőkkel keresik a rongálókat
×
×
×
×