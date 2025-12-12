Megvan a megállapodás, ennyivel nőhet jövőre a fővárosi dolgozók bére – ha minden szerencsésen alakul

Megszületett a bérmegállapodás Budapest vezetése és a fővárosi önkormányzati cégek dolgozói között – jelentette be Facebook-posztjában Karácsony Gergely főpolgármester. Mint írja, a szakszervezetekkel elért megállapodás értelmében

átlagosan bruttó 8,6 százalékkal emelkedhetnek a budapesti önkormányzati dolgozók bérei.

„Az idei tervezett inflációnál várhatóan magasabb tényadat miatt 2026 második felében a bérmegtakarítás terhére a bértömeg további évi 0,6 százaléka kifizetésre kerül” – jelentette be a főpolgármester.

Ugyanakkor Karácsony Gergely szerint két feltételnek teljesülnie kell a bérmegállapodás teljesítéséhez. Egyrészt a kormánynak ki kell fizetnie a fennálló adósságát Budapest felé, másrészt a Fővárosi Közgyűlésnek pedig el kell fogadnia a jövő évi költségvetést. Ezek egyike sem könnyű feltétel, hiszen a főváros és a kormány politikai háborúskodásban áll, és a költségvetés helyzete is teljesen bizonytalan.