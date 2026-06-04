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Nyitókép: Pixabay

Magyar Péter bejelentése után már készül az EU a következő lépésre

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az Európai Unió megkezdte az első tárgyalási klaszter hivatalos megnyitásának előkészítését Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatában, miután valamennyi tagállam támogatását adta a lépéshez – közölte a ciprusi EU-elnökség, valamint az ukrán kormány csütörtökre virradóra.

A jelenleg soros uniós elnökséget betöltő Ciprus tájékoztatása szerint a cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én, egy luxembourgi EU-miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák.

Az Európai Unió már 2024 júniusában megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával, azonban az érdemi egyeztetések elindítását Magyarország vétója akadályozta. A helyzet azután változott meg, hogy áprilisban kormányváltás történt Magyarországon.

Magyar Péter miniszterelnök szerdán bejelentette, hogy Budapest és Kijev megállapodásra jutott az ukrajnai magyar kisebbség jogainak bővítéséről. A magyar kormányfő szerint az egyezség kiterjed a nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogok megerősítésére, valamint arra, hogy a mintegy 100 ezer fős kárpátaljai magyar közösség anyanyelvén tanulhasson, magyar nyelven tehessen vizsgát és használhassa nemzeti jelképeit.

Kijev vállalta, hogy a vállalásokat jogszabályokban és az uniós csatlakozási akciótervben is rögzíti.

Magyar Péter közölte: amennyiben Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket, Magyarország támogatni fogja az első tárgyalási klaszter megnyitását. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Budapest továbbra sem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, és szükség esetén népszavazást is tarthat a kérdésről.

Az ukrán miniszterelnök, Julija Szviridenko az X közösségi oldalon „nagyszerű hírnek” nevezte a döntést, és közölte: valamennyi uniós tagállam jóváhagyta az első tárgyalási klaszter megnyitását Ukrajna és Moldova számára. Marta Kos uniós bővítési biztos szintén a csatlakozási folyamat felgyorsítását sürgette.

Az első tárgyalási klaszter a jogállamisággal, az igazságszolgáltatás reformjával, a demokratikus normákkal és a közigazgatás működésével kapcsolatos fejezeteket foglalja magában. Az EU-csatlakozási tárgyalások összesen hat klaszterre és 35 fejezetre tagolódnak, lezárásuk pedig rendszerint hosszú éveket, esetenként évtizedeket vesz igénybe. A folyamat sikeres befejezése nem garantált, amint azt a 2005-ben megkezdett, de évek óta befagyott török csatlakozási tárgyalások példája is mutatja.

A csatlakozási folyamat minden további lépéséhez az Európai Unió mind a 27 tagállamának egyhangú jóváhagyása szükséges.

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Kezdőlap    Külföld    Magyar Péter bejelentése után már készül az EU a következő lépésre

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Tegnap Oroszország több csapást mért Ukrajna Dnyiprói járására, nyolc embert megsebesítve és tüzet okozva egy kiskereskedelmi lánc raktárépületeiben. Dnyipropetrovszk megye katonai vezetője közölte, heten közülük kórházban vannak, három sérült állapota súlyos. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közben kijelentette, a nagy horderejű orosz támadásokra Ukrajna "jogosan" felel mélységi légicsapásokkal Oroszország területén belül, és Kijev szándékában áll növelni az ilyesféle válaszok mértékét. "Kizárólag olajfinomítók ellen intézünk támadást, vagy legitim katonai célpontok ellen" - tette hozzá az ukrán elnök. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború legutóbbi fejleményeivel.

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