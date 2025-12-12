ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.07
usd:
327.69
bux:
109582.37
2025. december 12. péntek Gabriella
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke nyilatkozik a sajtónak a romániai parlamenti választások eredményváróján Kolozsváron, a szövetség székházában 2024. december 1-jén. Ezen a napon a kétkamarás parlament összetételéről döntöttek a választópolgárok.
Nyitókép: MTI/Kiss Gábor

Visszahívják az elvándorolt magyarokat Erdélybe

InfoRádió

Az Erdélyből elvándorolt magyarok hazaköltözését ösztönző programot indít a Romániai Magyar Demokrata Szövetség - jelentették be a marosvásárhelyi repülőtéren tartott sajtótájékoztatón. Az InfoRádióban Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke beszélt a kezdeményezésről

A 90-es évek bizonytalanságában és az azt követő időszakban elvándorolt, külföldön letelepedett családoknak azt üzenik, hogy továbbra is az erdélyi magyar közösség tagjainak tekintik és hazavárják őket – mondta Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke.

Hozzátette: nem csak azért, mert demográfiai kihívások előtt áll a közösség, bár ez is igaz, hisz nagy az elvándorlás, de mindenekelőtt azért, mert az elmúlt években, évtizedekben Erdélynek nagyon nagy része, ahol magyar emberek élnek, rengeteget változott és változni fog.

Az elnök hangsúlyozta: "most egy nehéz időszakot élünk, hiszen egy költségvetési válságot kell rendeznünk, de ez nem szokott hosszú ideig tartani, általában egy-két év elegendő. De mindig előre kell tekinteni. Azt látjuk, hogy a statisztikai mutatók javultak, nagyon sok beruházás volt, és lesz a következő években Erdélyben, infrastruktúrában, szolgáltatásokban. A szándékunk az, hogy egy barátságosabb és hatékonyabb szolgáltató, intézményrendszert működtessen az ország, és munkahelyeket teremtsen. A bérek növekedtek, és a térségben a következő évtized ilyen szempontból jó kilátásokkal bír.”

Az Erdély hazavár néven az Erdélyből elvándorolt magyarok hazaköltözését ösztönző hosszú távú program elsősorban gyakorlati segítséget akar nyújtani a külföldön élő honfitársak hazatéréséhez - jelentették be pénteken a marosvásárhelyi nemzetközi repülőtéren tartott sajtóértekezleten a szövetség vezetői.

A hazaköltözéssel kapcsolatos igények és félelmek megismerése és a leghatékonyabb segítségnyújtás érdekében az RMDSZ konzultációs ív kitöltésére kéri az érintetteket az e célból elindított Erdelyhazavar.ro honlapon.

Erdély továbbra is egy biztonságos, otthonos hely, ahol érdemes gyereket vállalni és felnevelni - üzente a hazatelepülést fontolgatóknak Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Visszahívják az elvándorolt magyarokat Erdélybe

erdély

rmdsz

románia

kelemen hunor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Börtön jár Szlovákiában a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezéséért
Tudósítónktól

Börtön jár Szlovákiában a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezéséért
A szlovák parlament csütörtök este gyorsított eljárásban elfogadta a Büntető Törvénykönyv módosítását, amely hat hónapig terjedő letöltendő börtönnel sújtaná azokat, akik „megkérdőjelezik a második világháború utáni viszonyok rendezését”. A kormánykoalíció szerint ez a Beneš-dekrétumokra is vonatkozik, vagyis büntethető lenne, ha valaki kétségbe vonja a magyarok és németek kollektív bűnösségét kimondó dokumentumokat.
 

Szlovákiában bűncselekménnyé vált a választási kampány „idegen hatalom” általi befolyásolása

Szijjártó Péter szerint a NATO-főtitkár pálfordulása egyértelmű jel

Szijjártó Péter szerint a NATO-főtitkár pálfordulása egyértelmű jel

Mark Rutte szerint „mi vagyunk Oroszország következő célpontja”. Erre válaszul háborús feszültség szításával vádolta Szijjártó Péter a főtitkárt.
 

Ukrajnai béketárgyalás: Donald Trumpnak elege van a „csak a találkozó kedvéért megtartott” találkozókból

Moszkva: az oroszok nem érdekeltek karácsonyi vagy újévi tűzszünetben

Ukrán elnök: karácsonyig kaptunk időt Washingtontól

VIDEÓ
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.12. péntek, 18:00
Steigervald Krisztián
generációkutató
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Belendültek a tőzsdék, jó a hangulat a piacon

Belendültek a tőzsdék, jó a hangulat a piacon

A három vezető amerikai indexből kettő is rekordot döntött tegnap, miután a befektetők a kamatcsökkentésen fellelkesülve elkezdtek átrotálni a tech papírokból a piac többi része felé. Ázsiában ugyancsak jó volt a hangulat, durván 1,5 százalék körüli emelkedést mutattak a helyi indexek, beleértve a japán és a hongkongi tőzsdét. Végül, ami Európát illeti, a pozitív nemzetközi hangulat itt is érezteti a hatását, a magyar piac is emelkedik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eldőlt végre Mo Salah sorsa? Fontos beszélgetés lesz ma, ezt mondta előtte az dző

Eldőlt végre Mo Salah sorsa? Fontos beszélgetés lesz ma, ezt mondta előtte az dző

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője szerint nincs ok arra, hogy Mohamed Salah ne maradjon a klubnál, és ma további megbeszéléseket folytat az egyiptomi támadóval a jövőjéről.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Germany accuses Russia of 2024 cyber-attack and disinformation

Germany accuses Russia of 2024 cyber-attack and disinformation

The Russian ambassador is summoned over a cyber attack on air traffic control and attempted electoral interference.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 12. 13:14
Lebénult egész Olaszország a karácsonyi készülődés közepén
2025. december 12. 12:07
Szijjártó Péter szerint a NATO-főtitkár pálfordulása egyértelmű jel
×
×
×
×