Visszahívják az elvándorolt magyarokat Erdélybe

A 90-es évek bizonytalanságában és az azt követő időszakban elvándorolt, külföldön letelepedett családoknak azt üzenik, hogy továbbra is az erdélyi magyar közösség tagjainak tekintik és hazavárják őket – mondta Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke.

Hozzátette: nem csak azért, mert demográfiai kihívások előtt áll a közösség, bár ez is igaz, hisz nagy az elvándorlás, de mindenekelőtt azért, mert az elmúlt években, évtizedekben Erdélynek nagyon nagy része, ahol magyar emberek élnek, rengeteget változott és változni fog.

Az elnök hangsúlyozta: "most egy nehéz időszakot élünk, hiszen egy költségvetési válságot kell rendeznünk, de ez nem szokott hosszú ideig tartani, általában egy-két év elegendő. De mindig előre kell tekinteni. Azt látjuk, hogy a statisztikai mutatók javultak, nagyon sok beruházás volt, és lesz a következő években Erdélyben, infrastruktúrában, szolgáltatásokban. A szándékunk az, hogy egy barátságosabb és hatékonyabb szolgáltató, intézményrendszert működtessen az ország, és munkahelyeket teremtsen. A bérek növekedtek, és a térségben a következő évtized ilyen szempontból jó kilátásokkal bír.”

Az Erdély hazavár néven az Erdélyből elvándorolt magyarok hazaköltözését ösztönző hosszú távú program elsősorban gyakorlati segítséget akar nyújtani a külföldön élő honfitársak hazatéréséhez - jelentették be pénteken a marosvásárhelyi nemzetközi repülőtéren tartott sajtóértekezleten a szövetség vezetői.

A hazaköltözéssel kapcsolatos igények és félelmek megismerése és a leghatékonyabb segítségnyújtás érdekében az RMDSZ konzultációs ív kitöltésére kéri az érintetteket az e célból elindított Erdelyhazavar.ro honlapon.

Erdély továbbra is egy biztonságos, otthonos hely, ahol érdemes gyereket vállalni és felnevelni - üzente a hazatelepülést fontolgatóknak Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke.