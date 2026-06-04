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Gróf Dávid kapus (j3) a Ferencváros játékosa a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntõs párharc Ferencvárosi TC - SC Braga elsõ mérkõzésén a Groupama Arénában 2026. március 12-én.MTI/Koszticsák Szilárd
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Két nagy kedvenc is távozik a Ferencvárostól

Infostart / MTI

Gróf Dávid és Stefan Gartenmann máshol folytatja pályafutását.

Gróf Dávid és a svájci mellett dán állampolgársággal is rendelkező Stefan Gartenmann elhagyja a Ferencváros labdarúgócsapatát.

Az idén Magyar Kupa-győztes és bajnoki ezüstérmes fővárosi klub a honlapján közölte, hogy a 37 éves kapus – aki többször volt válogatott kerettag – 50 mérkőzés után búcsút int. Gróf Dávid 2003 és 2005 között az FTC korosztályos csapatainak a tagja volt, majd a felnőtt keretbe 2019-ben érkezett meg, amikor a Honvéd szerelését cserélte zöld-fehérre. Egy évvel később Debrecenbe igazolt, 2025 telén pedig a görög élvonalbeli Levadiakoszból szerződött vissza az Üllői útra. Az FTC színeiben kétszeres magyar bajnok és egyszeres kupagyőztes. A 2025/2026-os idényben alaposan kivette a részét az Európa-liga nyolcaddöntőjéig tartó menetelésből, hét mérkőzésen is ő állt a kapuban.

A másik távozó, Stefan Gartenmann 2024 nyarán a dán Midtjyllandtól érkezett az FTC-hez. A 2024/2025-ös idényben összesen 43 mérkőzésen lépett pályára, három gólt szerzett, a szezon végén pedig bajnoki címet ünnepelhetett. Egy súlyos sérülés miatt a 2025/2026-os szezon nagy részét azonban ki kellett hagynia, de májusban ő is Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett. A Ferencváros színeiben összesen 64 meccset játszott és öt gólt szerzett.

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Kezdőlap    Sport    Két nagy kedvenc is távozik a Ferencvárostól

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