Két nagy kedvenc is távozik a Ferencvárostól

Gróf Dávid és a svájci mellett dán állampolgársággal is rendelkező Stefan Gartenmann elhagyja a Ferencváros labdarúgócsapatát.

Az idén Magyar Kupa-győztes és bajnoki ezüstérmes fővárosi klub a honlapján közölte, hogy a 37 éves kapus – aki többször volt válogatott kerettag – 50 mérkőzés után búcsút int. Gróf Dávid 2003 és 2005 között az FTC korosztályos csapatainak a tagja volt, majd a felnőtt keretbe 2019-ben érkezett meg, amikor a Honvéd szerelését cserélte zöld-fehérre. Egy évvel később Debrecenbe igazolt, 2025 telén pedig a görög élvonalbeli Levadiakoszból szerződött vissza az Üllői útra. Az FTC színeiben kétszeres magyar bajnok és egyszeres kupagyőztes. A 2025/2026-os idényben alaposan kivette a részét az Európa-liga nyolcaddöntőjéig tartó menetelésből, hét mérkőzésen is ő állt a kapuban.

A másik távozó, Stefan Gartenmann 2024 nyarán a dán Midtjyllandtól érkezett az FTC-hez. A 2024/2025-ös idényben összesen 43 mérkőzésen lépett pályára, három gólt szerzett, a szezon végén pedig bajnoki címet ünnepelhetett. Egy súlyos sérülés miatt a 2025/2026-os szezon nagy részét azonban ki kellett hagynia, de májusban ő is Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett. A Ferencváros színeiben összesen 64 meccset játszott és öt gólt szerzett.