Csak be kell mondani, hogy Sikló40! – Részletek

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.) az utasokkal együtt szeretné felidézni az ikonikus jármű történelmének két jelentős korszakát, az 1870-es indulást és az 1986-os újraindulást.

Azok, akik csütörtökön az 1980-as évek retró divatjában, esetleg a XIX. század végére jellemző ruhakölteményben érkeznek, kedvezményes jegyet válthatnak a Sikló40 jelszó bemondásával. Az utasokat korhű ruhába öltözött BKV dolgozók várják a helyszínen – közölte a BKV Zrt. szerdán.

Aki érvényes magyarországi lakcímkártyával érkezik, az „itthoni jegy” kedvezményes változatát, míg akinek nincs ilyen okmánya, a sima kedvezményes jegyet veheti meg. RÉSZLETEK.

Az eredetileg 1870-ben átadott, akkor Budai Hegypályának nevezett siklót Budapest második világháborús ostroma alatt bombatalálat érte, amely után elbontása mellett döntöttek. Újjáépítése többször is szóba került, de csak 1984-ben kezdődött a tervezés, majd a következő évben az újjáépítés.

A siklót a műemléki környezethez és régi megjelenéséhez igazodva, de a kor műszaki követelményeinek megfelelően rekonstruálták. A kocsik fa burkolatot kaptak, de a korábbi gőzüzemű rendszert korszerű elektromosra cserélték.

A két kocsi – Gellért és a Margit – 1986. június 4-én kezdte meg újra működését. A Budavári Sikló 1987-től az UNESCO Világörökség listáján is szerepel, mint a Budai Vár és a Duna-part történeti városképének része.