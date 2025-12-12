ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 12. péntek
Picking up a package seen from inside a blue locker of a well-known online sales brand
Nyitókép: IMAG3S/Getty Images

Vége az olcsó kínai csomagoknak: jön a 3 eurós vám

Infostart / MTI

Az Európai Unió Tanácsa pénteken megállapodott arról, hogy 2026. július 1-jétől egységes, 3 eurós vámot vetnek ki az EU-ba érkező, 150 eurónál kisebb értékű csomagokra.

Az uniós tagállamokat tömörítő tanács sajtóközleménye szerint az intézkedés elsősorban az online kereskedelemben rendelt kis küldeményeket érinti, amelyek jelenleg vámmentesen léphetnek be az unió területére. A tanács indoklása szerint ez tisztességtelen versenyhelyzetet teremt az uniós kereskedőkkel szemben, emellett fogyasztóvédelmi, egészségügyi és környezetvédelmi kockázatokat hordoz, valamint kedvez a visszaéléseknek.

A döntés értelmében a 150 eurónál kisebb értékű kis csomagokra egységesen 3 euró vámot kell fizetni. A szabály azokra az árukra vonatkozik, amelyeket nem uniós kereskedők értékesítenek, de regisztráltak az EU import-egyablakos áfarendszerében (IOSS). Ez az unióba irányuló online kereskedelmi forgalom mintegy 93 százalékát fedi le.

A tanács hangsúlyozta: az intézkedés ideiglenes, és addig marad érvényben, amíg hatályba nem lép az a végleges szabályozás, amelyről 2025 novemberében született megállapodás. Az új rendszer teljesen megszünteti majd a 150 eurós vámmentességi küszöböt, és ezt követően az ilyen értékű termékekre is a szokásos uniós vámtételek vonatkoznak.

Az uniós testület közölte azt is, hogy a 3 eurós fix vám nem azonos a jelenleg tárgyalás alatt álló, úgynevezett kezelési díjjal, amely a vámreformcsomag és a többéves pénzügyi keret része.

Az Európai Bizottság rendszeresen értékelni fogja, hogy szükséges-e a vámtételt kiterjeszteni azokra a kis csomagokra is, amelyek nem IOSS-ben regisztrált kereskedőktől érkeznek az Európai Unióba.

Az unió eredetileg 2028-ban tervezte eltörölni a mentességet a vámszabályok átfogó reformja keretében, ám az Európába irányuló kínai áruk dömpingjével kapcsolatos aggodalmak miatt egyre nagyobb nyomás nehezedett a döntéshozókra, hogy gyorsabban lépjenek.

A vámmentesség miatt az alacsony értékű e-kereskedelmi csomagok száma tavaly megduplázódott, és elérte a 4,6 milliárdot, amelyek több mint 90 százaléka Kínából érkezett. Az idei import mennyisége várhatóan még ennél is magasabb lesz.

Az Európai Unió emellett egy külön kezelési díj bevezetését is fontolgatja, amelyet az Európai Bizottság csomagonként 2 euróban javasolt meghatározni.

Az elmúlt évek egyik németországi szenzációja volt, hogy fény derült az államcsínyre készülő Reichsbürger-csoport, az úgynevezett birodalmi polgárok tevékenységére. Fegyveres kiképzés, halállisták, felszabadítási tervek – vezetőjük, egyben a fő vádlott állt most bíróság elé.
