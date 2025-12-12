ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.63
usd:
327.79
bux:
109855.18
2025. december 12. péntek Gabriella
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Egy masszőrlány hozta vissza a leprát a szomszédunkba

Infostart

Négy évtized után ismét leprás megbetegedést diagnosztizáltak Romániában: a fertőzést egy kolozsvári szépségszalonban dolgozó ázsiai masszőrnél mutatták ki, az érintett létesítmény működését felfüggesztették.

Leprás (Hansen-kór) megbetegedést igazoltak Kolozsváron - jelentette be csütörtök este az egészségügyi minisztérium. Az agerpres.ro beszámolóját a Portfolio szemlézte.

A leprás személy egy ázsiai fiatal nő, aki egy kolozsvári szépségszalonban dolgozik masszőrként.

További három lepragyanúst személy még kivizsgálás alatt áll. Õk is ázsiai fiatal nők, és ugyanabban a szépségszalonban dolgoznak.

Ketten közülük, egy 21 éves és egy 25 éves indonéziai nő, november 26-án jelentkeztek a kolozsvári megyei sürgősségi kórházban.

„A mikrobiológiai adatok alapján az egyik esetet ma megerősítették, három másik pedig klinikai és járványügyi megfigyelés alatt áll” – közölte Facebook-oldalán Alexandru egészségügyi miniszter. Tájékoztatott arról is, hogy az Állami Egészségügyi Felügyelet és a Kolozs Megyei Közegészségügyi Igazgatóság határozott intézkedéseket hozott a szépségszalonban a kockázatok korlátozása érdekében; többek között fertőtlenítettek minden helyiséget, a személyzet minden tagját kivizsgálják és kiterjesztik az epidemiológiai vizsgálatot.

A minisztérium elrendelte a szalon tevékenységének felfüggesztését a járványügyi vizsgálat befejezéséig.

A leprás páciens esetében elkezdték az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által előírt kezelést. A kezelés megkezdése után a nemzetközi protokollok szerint a fertőzésveszély csökken, majd teljesen megszűnik – állítja az egészségügy minisztérium.

A lepra lassú evolúciójú, alacsony fertőzőképességű betegség, amelyet egy baktérium, a Mycobacterium leprae okoz. A megfertőződéshez hosszan tartó expozíció szükséges. A betegség nem terjed: kézfogással, öleléssel, tömegközlekedési eszközökön való utazással, közös terek használatával.

Romániában az utolsó leprás esetet 1981-ben diagnosztizálták. Európai szinten az esetek szórványosak, többnyire Ázsia, Afrika vagy Latin-Amerika endémiás területeiről származó személyeknél fordulnak elő.

Kezdőlap    Külföld    Egy masszőrlány hozta vissza a leprát a szomszédunkba

egészség

lepra

ronánia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vallomást tett az államcsínyre készülő birodalmi polgárok vezetője

Vallomást tett az államcsínyre készülő birodalmi polgárok vezetője
Az elmúlt évek egyik németországi szenzációja volt, hogy fény derült az államcsínyre készülő Reichsbürger-csoport, az úgynevezett birodalmi polgárok tevékenységére. Fegyveres kiképzés, halállisták, felszabadítási tervek – vezetőjük, egyben a fő vádlott állt most bíróság elé.
Börtön jár Szlovákiában a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezéséért

Börtön jár Szlovákiában a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezéséért

A szlovák parlament csütörtök este gyorsított eljárásban elfogadta a Büntető Törvénykönyv módosítását, amely hat hónapig terjedő letöltendő börtönnel sújtaná azokat, akik „megkérdőjelezik a második világháború utáni viszonyok rendezését”. A kormánykoalíció szerint ez a Beneš-dekrétumokra is vonatkozik, vagyis büntethető lenne, ha valaki kétségbe vonja a magyarok és németek kollektív bűnösségét kimondó dokumentumokat.
 

Szlovákiában bűncselekménnyé vált a választási kampány „idegen hatalom” általi befolyásolása

VIDEÓ
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.12. péntek, 18:00
Steigervald Krisztián
generációkutató
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Örömhírt kapott a UBS, 2008 óta nem látott szintre ugrott a svájci bankóriás árfolyama

Örömhírt kapott a UBS, 2008 óta nem látott szintre ugrott a svájci bankóriás árfolyama

2008 óta nem látott csúcsra ugrott a UBS árfolyama, miután a svájci képviselők kompromisszumos javaslatot dolgoztak ki a legnagyobb svájci bank új tőkekövetelményeiről, hogy a bank megőrizhesse nemzetközi versenyképességét. Jelenleg 3,0%-os pluszban tartózkodik a társaság árfolyama csütörtöki záróértékéhez képest.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Unod a Mikulásvirágot? Top 10 téli növény, amik beillatozzák a karácsonyt, és a konyhában is kincset érnek

Unod a Mikulásvirágot? Top 10 téli növény, amik beillatozzák a karácsonyt, és a konyhában is kincset érnek

A hideg hónapokban is rengeteg olyan aromás növény akad, amik nemcsak a lakást töltik meg finom, meleg illatokkal, de a konyhában is sokoldalúan használhatók. Íme, a 10 téli kedvenc!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Germany accuses Russia of 2024 cyber-attack and disinformation

Germany accuses Russia of 2024 cyber-attack and disinformation

The Russian ambassador is summoned over a cyber attack on air traffic control and attempted electoral interference.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 12. 14:38
Berlinben a szabotázsakciók miatt bekérették az orosz nagykövetet
2025. december 12. 14:26
Nagy bejelentésre készül III. Károly angol király
×
×
×
×