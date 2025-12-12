Egy masszőrlány hozta vissza a leprát a szomszédunkba

Leprás (Hansen-kór) megbetegedést igazoltak Kolozsváron - jelentette be csütörtök este az egészségügyi minisztérium. Az agerpres.ro beszámolóját a Portfolio szemlézte.

A leprás személy egy ázsiai fiatal nő, aki egy kolozsvári szépségszalonban dolgozik masszőrként.

További három lepragyanúst személy még kivizsgálás alatt áll. Õk is ázsiai fiatal nők, és ugyanabban a szépségszalonban dolgoznak.

Ketten közülük, egy 21 éves és egy 25 éves indonéziai nő, november 26-án jelentkeztek a kolozsvári megyei sürgősségi kórházban.

„A mikrobiológiai adatok alapján az egyik esetet ma megerősítették, három másik pedig klinikai és járványügyi megfigyelés alatt áll” – közölte Facebook-oldalán Alexandru egészségügyi miniszter. Tájékoztatott arról is, hogy az Állami Egészségügyi Felügyelet és a Kolozs Megyei Közegészségügyi Igazgatóság határozott intézkedéseket hozott a szépségszalonban a kockázatok korlátozása érdekében; többek között fertőtlenítettek minden helyiséget, a személyzet minden tagját kivizsgálják és kiterjesztik az epidemiológiai vizsgálatot.

A minisztérium elrendelte a szalon tevékenységének felfüggesztését a járványügyi vizsgálat befejezéséig.

A leprás páciens esetében elkezdték az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által előírt kezelést. A kezelés megkezdése után a nemzetközi protokollok szerint a fertőzésveszély csökken, majd teljesen megszűnik – állítja az egészségügy minisztérium.

A lepra lassú evolúciójú, alacsony fertőzőképességű betegség, amelyet egy baktérium, a Mycobacterium leprae okoz. A megfertőződéshez hosszan tartó expozíció szükséges. A betegség nem terjed: kézfogással, öleléssel, tömegközlekedési eszközökön való utazással, közös terek használatával.

Romániában az utolsó leprás esetet 1981-ben diagnosztizálták. Európai szinten az esetek szórványosak, többnyire Ázsia, Afrika vagy Latin-Amerika endémiás területeiről származó személyeknél fordulnak elő.