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A kőszegi vizsgálati eredmények is kimutatták az azbeszt jelenlétét - A rohonci bánya is érintett lehet
Nyitókép: Facebook/Vas Vármegyei Kormányhivatal

Egy helyen itt minden, amit az azbesztszennyezésről tudni kell

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A magyarországi bányákból származó kő biztonságos, a nyugat-magyarországi szennyezés kizárólag osztrák bányákból származik. Az osztrák „azbesztes” kő színe jellegzetes zöldes-szürke, hogyan viselkedjünk, mit tegyünk, ha azbeszttel szennyezett területen élünk? – és még sok más infó az NNGYK kisokosában.

Minden fontos információ, amit az azbesztszennyezésről tudni érdemes. Amennyiben azbesztszennyezésel érintett területen élünk, feltétlenül kövessük a szakemberek tanácsait – írja Facebook-oldalán a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) bejegyzése, és közzétettek egy sor tudnivalót is.

Hézköznapi nyelven, egyszerűen megfogalmazott kisokosokat olvashatunk arról, hogyan ismerhetjük meg a szennyezett kőzetet, mit tegyünk, hogyan viselkedjünk, ha azbeszttel szennyezett területen élünk.

2015 óta több mint 250 magyar településre érkezett szállítmány az azbesztszennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból, Nyugat-Magyarországon sok város – például Szombathely, Kőszeg, Sopron – is érintett. Az adatok négy érintett osztrák bányára vonatkoznak: Badersdorfra, Bernsteinre, Pilgersdorfra és Rumpersdorfra.

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