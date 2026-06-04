Egy helyen itt minden, amit az azbesztszennyezésről tudni kell

Minden fontos információ, amit az azbesztszennyezésről tudni érdemes. Amennyiben azbesztszennyezésel érintett területen élünk, feltétlenül kövessük a szakemberek tanácsait – írja Facebook-oldalán a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) bejegyzése, és közzétettek egy sor tudnivalót is.

Hézköznapi nyelven, egyszerűen megfogalmazott kisokosokat olvashatunk arról, hogyan ismerhetjük meg a szennyezett kőzetet, mit tegyünk, hogyan viselkedjünk, ha azbeszttel szennyezett területen élünk.

2015 óta több mint 250 magyar településre érkezett szállítmány az azbesztszennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból, Nyugat-Magyarországon sok város – például Szombathely, Kőszeg, Sopron – is érintett. Az adatok négy érintett osztrák bányára vonatkoznak: Badersdorfra, Bernsteinre, Pilgersdorfra és Rumpersdorfra.