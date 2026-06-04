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A drónnal készült felvételen az 57. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj tókerülõ vitorlásverseny mezõnye a rajt után Balatonfüred közelében 2025. július 10-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Komoly akadály a Kékszalag előtt is a Balaton vízszintje

Infostart / MTI

A megszokottnál későbbi időpontban, július 30-án rajtol idén az 58. Raiffeisen Kékszalag Nagydíj Balaton-kerülő vitorlásverseny, amelyre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők.

Holczhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) főtitkára az esemény csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón elmondta, két tényező is nehezíti a szervezést.

  • Egyrészt az, hogy az aszályos téli időjárás következtében jelenleg csak 83 centiméter a Balaton átlagos vízállása, emiatt elképzelhető, hogy a keszthelyi bóját át kell helyezniük Balatongyörök térségébe vagy a Szigligeti-öbölbe a mélyjárású hajók miatt. Így a verseny távja az általános 155 kilométerről lecsökkenhet 140 kilométerre, ebben az esetben pedig hivatalos rekorddöntésre nem kerülhet sor.
  • A másik gondot az okozza a szervezésben, hogy július végén, a főidényben jóval több, nem versenyhajó van a Balatonon, mint a verseny szokásos idején, július elején.

A főbb kritériumok nem változnak, a verseny július 30-án reggel Balatonfüredről rajtol el, és a szintidő most is 48 óra lesz. A lebonyolítás költsége a főtitkár szerint ezúttal is 140 millió forint körül alakul.

Holczhauser András büszkén hívta fel a figyelmet arra, hogy a verseny eseményeit idén is közvetítik az interneten, és hogy ez mennyire népszerű, arra jó adat, hogy tavaly online a Kékszalagot többen követték nyomon, mint a Forma-1-es Magyar Nagydíjat.

Az elmúlt évben 4:24:11 órás rekorddal győztes Raiffesien-Audi Fifty-Fifty katamarán kormányos-tulajdonosa, Józsa Márton arról beszélt, hogy csak kisebb, finomabb fejlesztéseket hajtottak végre a hajón. Ez leginkább a hidraulikus árbócfeszítő rendszerre vonatkozott, annak érdekében, hogy a gyengébb szélben is jobban versenyben legyenek az ellenfelekkel.

Kalocsai Zsolt, a tavaly második RSM vezetője és kormányosa és Virág Flóra, a Kürt Team Kaáli kormányosa egyetértett abban, hogy csak gyenge szeles időben lehet esélyük megszorítani a Fifty-Fiftyt.

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Kezdőlap    Sport    Komoly akadály a Kékszalag előtt is a Balaton vízszintje

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