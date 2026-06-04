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Nyitókép: Unsplash

Medve járja Pásztó környékét

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Medveészlelésről adott ki közleményt a Bükki Nemzeti Park, az állatot Pásztó környékén figyelték meg vadkamera segítségével. A környékbelieknek javasolják, hogy tartsák be a park által kiadott szabályokat.

Barna medvét észleltek Pásztótól délre, vadkamera segítségével. A megfigyelés alapján a Bükki Nemzeti Park megerősítette, hogy egy kisebb termetű, valószínűleg fiatal példányról van szó – írja a park közlése nyomán az Index.

Az állat erdős-cserjés, viszonylag zavartalan helyszínen tartózkodott, de az észlelési hely néhány száz méteres körzetében lakott terület található.

A Bükki Nemzeti Park hozzátette, a korábbi tapasztalatok alapján valószínűsíthető, hogy kóborló egyedről van szó, amely rövidesen továbbáll.

Az igazgatóság mindenesetre azt javasolja, a Pásztó környékiek tartsák be az egyes viselkedési szabályokat, ami a park weboldalán megtalálhatók, és amik részletezik az erdőjárók, gazdálkodók és lakosok teendőit is.

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Kezdőlap    Belföld    Medve járja Pásztó környékét

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