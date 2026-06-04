Medve járja Pásztó környékét

Barna medvét észleltek Pásztótól délre, vadkamera segítségével. A megfigyelés alapján a Bükki Nemzeti Park megerősítette, hogy egy kisebb termetű, valószínűleg fiatal példányról van szó – írja a park közlése nyomán az Index.

Az állat erdős-cserjés, viszonylag zavartalan helyszínen tartózkodott, de az észlelési hely néhány száz méteres körzetében lakott terület található.

A Bükki Nemzeti Park hozzátette, a korábbi tapasztalatok alapján valószínűsíthető, hogy kóborló egyedről van szó, amely rövidesen továbbáll.

Az igazgatóság mindenesetre azt javasolja, a Pásztó környékiek tartsák be az egyes viselkedési szabályokat, ami a park weboldalán megtalálhatók, és amik részletezik az erdőjárók, gazdálkodók és lakosok teendőit is.