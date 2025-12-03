Energiadiktátum és csapás a vezeték ellen, fizetős parkolás és csődhelyzet Budapesten – a nap hírei

Beperli az Európia Uniót Magyarország az orosz kőolaj és földgáz kitiltása miatt. A külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben energiadiktátumnak nevezte a döntést, amellyel az Európai Parlament és a Tanács 2026 végéig megszüntetné az orosz LNG-importot, 2027 őszéig a vezetékes gázszállításokat, az év végétől pedig a kőolaj szállítást is leállítaná.

Nem történt áttörés az ukrajnai háború befejezéséről szóló moszkvai béketárgyalásokon. Tegnap az amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff és Vlagyimir Putyin orosz elnök 5 órán át tárgyalt a háború befejezéséről. Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója a találkozó után úgy fogalmazott: konstruktív volt a tárgyalás, de Moszvának és Washingtonnak még sokat kell egyeztetnie.

A NATO főtitkára szerint Oroszország egyre vakmerőbb viselkedést tanúsít a katonai szervezettel szemben. Közölte: a NATO tagállamainak kétharmada vállalta, hogy fegyvereket szállít Ukrajnának. Az amerikai elnök viszont a keddi kabinetülésen kijelentette: az Egyesült Államok befejezte az ukrajnai konfliktus finanszírozását, annak támogatását a NATO európai tagállamaira hárítja.

Ukrajna támadást hajtott végre az oroszországi Tambov térségén áthaladó Barátság kőolajvezeték ellen – közölte az ukrán katonai hírszerzés. Ez már az 5. ukrán csapás a vezetékre, amely orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába. A magyar miniszterelnök a Facebookon azt írta, az ukrán támadás ellenére a Barátság kőolajvezeték Magyarország irányában zavartalanul üzemel.

Az államfő szerint a visegrádi országok szoros együttműködésének nincs alternatívája. Sulyok Tamás a V4-elnökök esztergomi találkozója után úgy fogalmazott: egyértelmű cél lebeg a visegrádi tagországok előtt, növelni kell a biztonságot és fejleszteni kell a régió összekapcsolhatóságát. A lengyel államfő a találkozó után arra hívta fel a figyelmet, hogy Lengyelország tudna gázt biztosítani a régiónak.

Februárban érkezik a fegyverpénz, 6 havi juttatást kap minden hivatásos rendvédelmi dolgozó - jelentette be közösségi oldalán a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence közölte: a fegyverpénzre több int 80 ezren jogosultak.

Orbán Viktor azt ígérte, kifizeti a fővárosnál dolgozók fizetéseit, ha az önkormányzat nem tudja. Ezt a miniszterelnök Ferencváros polgármesterének mondta, aki arra kérte üljön le személyesen tárgyalni Karácsony Gergely főpolgármesterrel a budapesti csődhelyzetről.

Fizetős lesz a parkolás Budapest közterületein a két ünnep közötti munkanapokon, vagyis december 29-én, 30-án és 31-én. A főpolgármester az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, hogy a döntés hátterében erős lakossági nyomás is állt. Karácsony Gergely arra utalt, hogy fizetős parkolás nélkül nem lehet szabályozni a parkolóhelyek helyes használatát.

Több mint 100 vidéki település külterületi útfejlesztését támogatja a kormány 8,4 milliárd forint értékben. A Vidékfejlesztési Program új felhívására 983 kérelem érkezett 98 milliárd forintos igénnyel. Az agrártárca forrásátcsoportosítással biztosítja, hogy minden megfelelő pályázat támogatást kapjon.

Tavasszal kezdődhet a sorozatgyártás a CATL debreceni akkumulátorgyárában. A jelenlegi ezer fős dolgozói létszámot a jövő év első negyedében pedig 1500-ra növelik.

Feljelentést tesz a Tisza párt rágalmazás minősített esete miatt, illetve elindítja az állítása szerint a Fidesz által mesterséges intelligenciával készített megszorító csomagról szóló posztok ügyében a sajtó-helyreigazítási eljárásokat. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője korábban bejelentette, hogy átfogó kampányt indítanak „a Tisza Párt baloldali megszorító csomagjáról”.

Békés vármegyében a mezeinyúl-állomány 90 százaléka is elpusztulhat a myxoma vírus miatt, amely nyár végén Sopron környékén jelent meg és azóta több vármegyében is kimutatták. A betegség ellen nincs vakcina, az immunitás csak rövid ideig tartható fenn, így hosszú távon csak a vírus gyengülése hozhat megoldást.

Az OECD nyugdíjjelentése szerint a vizsgált 38 ország fele már döntött az öregségi nyugdíjkorhatár emeléséről, ami átlagosan 2 évvel magasabb korhatárt jelent a jövő nyugdíjasainak – írja a portfolió. A dokumentum kiemeli: a 65 év felettiek körében szokatlanul magas a szegénység aránya, ezért sokan kényszerből dolgoznak tovább.

Csalás és korrupció gyanújával vádat emelt Federica Mogherini, az unió korábbi külügyi főképviselője és két másik személy ellen az Európai Ügyészség. A hatóságok szerint a gyanú közbeszerzési csalásra, összeférhetetlenségre és hivatali titoktartás megsértésére vonatkozik.

December végén újraindul a 2014-ben eltűnt maláj utasszállító gép keresése. A Kuala Lumpurból Pekingbe tartott gépen 239 ember utazott. A járat eltűnése a repülés történetének egyik legnagyobb rejtélye.