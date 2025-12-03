ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.97
usd:
326.6
bux:
109235.96
2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Energiadiktátum és csapás a vezeték ellen, fizetős parkolás és csődhelyzet Budapesten – a nap hírei

Infostart

Beperli az Európia Uniót Magyarország az orosz kőolaj és földgáz kitiltása miatt, Ukrajna ismét támadta a Barátság kőolajvezetéket, Orbán Viktor azt ígérte, kifizeti a fővárosnál dolgozók fizetéseit, ha az önkormányzat nem tudja – a nap legfontosabb hírei.

Beperli az Európia Uniót Magyarország az orosz kőolaj és földgáz kitiltása miatt. A külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben energiadiktátumnak nevezte a döntést, amellyel az Európai Parlament és a Tanács 2026 végéig megszüntetné az orosz LNG-importot, 2027 őszéig a vezetékes gázszállításokat, az év végétől pedig a kőolaj szállítást is leállítaná.

Nem történt áttörés az ukrajnai háború befejezéséről szóló moszkvai béketárgyalásokon. Tegnap az amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff és Vlagyimir Putyin orosz elnök 5 órán át tárgyalt a háború befejezéséről. Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója a találkozó után úgy fogalmazott: konstruktív volt a tárgyalás, de Moszvának és Washingtonnak még sokat kell egyeztetnie.

A NATO főtitkára szerint Oroszország egyre vakmerőbb viselkedést tanúsít a katonai szervezettel szemben. Közölte: a NATO tagállamainak kétharmada vállalta, hogy fegyvereket szállít Ukrajnának. Az amerikai elnök viszont a keddi kabinetülésen kijelentette: az Egyesült Államok befejezte az ukrajnai konfliktus finanszírozását, annak támogatását a NATO európai tagállamaira hárítja.

Ukrajna támadást hajtott végre az oroszországi Tambov térségén áthaladó Barátság kőolajvezeték ellen – közölte az ukrán katonai hírszerzés. Ez már az 5. ukrán csapás a vezetékre, amely orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába. A magyar miniszterelnök a Facebookon azt írta, az ukrán támadás ellenére a Barátság kőolajvezeték Magyarország irányában zavartalanul üzemel.

Az államfő szerint a visegrádi országok szoros együttműködésének nincs alternatívája. Sulyok Tamás a V4-elnökök esztergomi találkozója után úgy fogalmazott: egyértelmű cél lebeg a visegrádi tagországok előtt, növelni kell a biztonságot és fejleszteni kell a régió összekapcsolhatóságát. A lengyel államfő a találkozó után arra hívta fel a figyelmet, hogy Lengyelország tudna gázt biztosítani a régiónak.

Februárban érkezik a fegyverpénz, 6 havi juttatást kap minden hivatásos rendvédelmi dolgozó - jelentette be közösségi oldalán a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence közölte: a fegyverpénzre több int 80 ezren jogosultak.

Orbán Viktor azt ígérte, kifizeti a fővárosnál dolgozók fizetéseit, ha az önkormányzat nem tudja. Ezt a miniszterelnök Ferencváros polgármesterének mondta, aki arra kérte üljön le személyesen tárgyalni Karácsony Gergely főpolgármesterrel a budapesti csődhelyzetről.

Fizetős lesz a parkolás Budapest közterületein a két ünnep közötti munkanapokon, vagyis december 29-én, 30-án és 31-én. A főpolgármester az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, hogy a döntés hátterében erős lakossági nyomás is állt. Karácsony Gergely arra utalt, hogy fizetős parkolás nélkül nem lehet szabályozni a parkolóhelyek helyes használatát.

Több mint 100 vidéki település külterületi útfejlesztését támogatja a kormány 8,4 milliárd forint értékben. A Vidékfejlesztési Program új felhívására 983 kérelem érkezett 98 milliárd forintos igénnyel. Az agrártárca forrásátcsoportosítással biztosítja, hogy minden megfelelő pályázat támogatást kapjon.

Tavasszal kezdődhet a sorozatgyártás a CATL debreceni akkumulátorgyárában. A jelenlegi ezer fős dolgozói létszámot a jövő év első negyedében pedig 1500-ra növelik.

Feljelentést tesz a Tisza párt rágalmazás minősített esete miatt, illetve elindítja az állítása szerint a Fidesz által mesterséges intelligenciával készített megszorító csomagról szóló posztok ügyében a sajtó-helyreigazítási eljárásokat. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője korábban bejelentette, hogy átfogó kampányt indítanak „a Tisza Párt baloldali megszorító csomagjáról”.

Békés vármegyében a mezeinyúl-állomány 90 százaléka is elpusztulhat a myxoma vírus miatt, amely nyár végén Sopron környékén jelent meg és azóta több vármegyében is kimutatták. A betegség ellen nincs vakcina, az immunitás csak rövid ideig tartható fenn, így hosszú távon csak a vírus gyengülése hozhat megoldást.

Az OECD nyugdíjjelentése szerint a vizsgált 38 ország fele már döntött az öregségi nyugdíjkorhatár emeléséről, ami átlagosan 2 évvel magasabb korhatárt jelent a jövő nyugdíjasainak – írja a portfolió. A dokumentum kiemeli: a 65 év felettiek körében szokatlanul magas a szegénység aránya, ezért sokan kényszerből dolgoznak tovább.

Csalás és korrupció gyanújával vádat emelt Federica Mogherini, az unió korábbi külügyi főképviselője és két másik személy ellen az Európai Ügyészség. A hatóságok szerint a gyanú közbeszerzési csalásra, összeférhetetlenségre és hivatali titoktartás megsértésére vonatkozik.

December végén újraindul a 2014-ben eltűnt maláj utasszállító gép keresése. A Kuala Lumpurból Pekingbe tartott gépen 239 ember utazott. A járat eltűnése a repülés történetének egyik legnagyobb rejtélye.

Kezdőlap    Belföld    Energiadiktátum és csapás a vezeték ellen, fizetős parkolás és csődhelyzet Budapesten – a nap hírei

a nap hírei

a nap legfontosabb hírei

napinfó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Korda György az InfoRádióban: lehet, hogy énekesként nem vagyok világhírű, de pókerkommentátorként igen

Korda György az InfoRádióban: lehet, hogy énekesként nem vagyok világhírű, de pókerkommentátorként igen

A nagyszínpadi búcsú után felhagy az arénakoncertezéssel Korda György és Balázs Klári. A 87 éves énekes házaspár jövő év december 19-én tartja az (Utol)Show Felszállás címet viselő koncertet. Korda György az InfoRádiónak adott interjúban elmondta: közel hetven éve van a pályán, de soha sem táncdalénekesként határozta meg magát, több okból sem.
 

Korda György és Balázs Klári: itt a vége, bejelentették a búcsú időpontját

Kis-Benedek József: az oroszokat is „zavarja” Ukrajna egyik támadásfajtájának eredményessége

Kis-Benedek József: az oroszokat is „zavarja” Ukrajna egyik támadásfajtájának eredményessége

Kompromisszumkészség nélkül, de legalább folynak a tárgyalások Oroszország és az Egyesült Államok között az ukrajnai háború lezárásának ügyében – értékelt Kis-Benedek József, aki az InfoRádióban azt mondta, nagyon kicsi az esélye annak, hogy az ukránok visszaszerezzék az oroszok által nagyrészt már elfoglalt Pokrovszk városát.
 

A Kreml a fronthelyzet változásával érvel a tárgyalóasztal mellett

Szakértő az orosz-ukrán-amerikai tárgyalásokról: akár döntő lépést is tehetnek a rendezés irányába jövőre

VIDEÓ
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.04. csütörtök, 18:00
Vinkó József
a Magyar Konyha főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magabiztosan zártak az amerikai tőzsdék

Magabiztosan zártak az amerikai tőzsdék

Alapvetően bizonytalan hangulat uralkodott ma Európa tőzsdéin, a mezőnyből nem különösebben emelkedett ki a magyar piac sem a maga 0,5 százalékos esésével. A befektetők elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos fejleményekre várnak, ezügyben még tegnap érkezett hír, ugyanis  Donald Trump amerikai elnök arról beszélt, hogy jövő év elején bejelentheti a következő Fed-elnök személyét, a listát pedig egy főre szűkítette - a várakozások szerint ez a személy Kevin Hassett lesz, aki vélhetően lazább monetáris politikát fog képviselni, ami alapvetően kedvező a kockázatos eszközöknek. Az USA-ban egyelőre nincs egyértelmű irány, a tech szektor újra nyomás alá került, ezúttal a Microsoft miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megnyitott a varasdi karácsonyi vásár 2025-ben: itt vannak a fontos helyszínek, nyitvatartás és jegyárak

Megnyitott a varasdi karácsonyi vásár 2025-ben: itt vannak a fontos helyszínek, nyitvatartás és jegyárak

A varasdi karácsonyi vásár népszerű a magyar utazók körében is, hiszen közel van a délnyugati határhoz. Lássuk, hogy jutunk oda, mit érdemes megnézni, mikor kezdődik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
What latest Ukraine talks reveal about Putin's state of mind

What latest Ukraine talks reveal about Putin's state of mind

Russia's president looks determined to continue his war in Ukraine - even as the country's economic problems grow.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 3. 21:48
Ötvenen nagyon örülhetnek a lottóhúzás után
2025. december 3. 19:56
Ellephetik Budapestet az új biciklik
×
×
×
×