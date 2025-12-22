Megint az orosz olajipart vették célba az ukránok - videó

A Telegram üzenetküldő alkalmazáson nyilvánosságra hozott közlemény szerint a tamanyi kőolajátrakodó üzem, amely az egyik legnagyobb a Fekete-tengeren, és amelynek összkapacitása 1 millió köbméter kőolajszármazék és cseppfolyós gáz, annak az orosz energetikai infrastruktúrának a része, amely hozzájárul az Ukrajnában harcoló orosz csapatok finanszírozásához és utánpótlásához. A terminál hat kilométerre fekszik az oroszok által a Kercs-szorosban épített, a bekebelezett dél-ukrajnai Krím félszigethez vezető közúti és vasúti hídtól - közölte az ukrán katonai hírszerzés (HUR).

Az orosz hadsereg hétfőre virradó éjjel ismét támadást intézett Odessza dél-ukrajnai kikötőváros ellen. Moszkva a kikötői és energetikai létesítmények elleni rendszeres támadásokkal "a tengeri utánpótlást" igyekszik megakadályozni - közölte a Telegrammon Olekszij Kuleba első miniszterelnök-helyettes, újjáépítési miniszter. A miniszter szerint a dél-ukrajnai Odessza megye több mint ötszáz orosz támadás célpontja volt.

? Port of Taman, one of the damaged vessels is on fire.





A legutóbbi támadások miatt több mint 120 ezer háztartás maradt áram nélkül. A DTEK magán áramszolgáltató megkezdte az áramszolgáltatás helyreállítását. A támadások célpontja volt egy raktár is, ahol műtrágyát és mezőgazdasági felszerelést tárolnak - közölte Oleh Kiper, Odessza megye közigazgatásának vezetője.

Az orosz hadsereg az elmúlt hetekben fokozta az Odessza elleni támadásokat, elsősorban utánpótlási és energetikai létesítményeket véve célba. Egyebek mellett eltalált egy hidat a moldovai határ közelében, valamint egy több százezer embert ellátó távfűtő üzemet.

Russia struck the AllSeeds vegetable oil terminal in Odessa. These oil terminals are dual-use, they're able to export to generate revenue for the Ukrainian government and can used to create biodiesel for Ukrainian military vehicles.

Az Odessza megyei orosz támadások azután fokozódtak, hogy Ukrajna a szankciók megkerülésére használt oroszországi "árnyékflotta" több hajóját is megtámadta drónokkal a Fekete-tengeren, illetve a Földközi-tengeren. Az ukrán hadsereg közölte, hogy több egyedül lovagoló orosz katonával találkoztak a frontvonal közelében. A 92. ukrán önálló dandár közzétett egy videót a Telegramon hétfőn, amelyen számos ló-, illetve öszvérháton utazó - feltehetően - orosz katona látható, akikre kis drónokkal támadtak.

"Az orosz megszállók olyan gyorsan veszítették el a felszereléseiket a húsdarálószerű támadásokban, hogy kénytelen lóháton közlekedni" - írta a dandár. Az ukrán katonák korábban láttak már elektromos kerékpáron és rollereken közlekedő katonákat is a csatatéren.