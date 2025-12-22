ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.7
usd:
330.71
bux:
110890.99
2025. december 22. hétfő Zénó
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Iranian kamikaze drones destroy Ukraines energy system
Nyitókép: Getty Images / Anton Petrus

Megint az orosz olajipart vették célba az ukránok - videó

Infostart / MTI

Hétfőre virradó éjjel dróncsapást mértek a Tamanynyeftyegaz (Tamanneftegaz) által üzemeltetett kőolaj- és gázterminál ellen a Krasznodari területen, a becsapódás robbanásokat és tüzet okozott - közölte az ukrán hadsereg vezérkara.

A Telegram üzenetküldő alkalmazáson nyilvánosságra hozott közlemény szerint a tamanyi kőolajátrakodó üzem, amely az egyik legnagyobb a Fekete-tengeren, és amelynek összkapacitása 1 millió köbméter kőolajszármazék és cseppfolyós gáz, annak az orosz energetikai infrastruktúrának a része, amely hozzájárul az Ukrajnában harcoló orosz csapatok finanszírozásához és utánpótlásához. A terminál hat kilométerre fekszik az oroszok által a Kercs-szorosban épített, a bekebelezett dél-ukrajnai Krím félszigethez vezető közúti és vasúti hídtól - közölte az ukrán katonai hírszerzés (HUR).

Az orosz hadsereg hétfőre virradó éjjel ismét támadást intézett Odessza dél-ukrajnai kikötőváros ellen. Moszkva a kikötői és energetikai létesítmények elleni rendszeres támadásokkal "a tengeri utánpótlást" igyekszik megakadályozni - közölte a Telegrammon Olekszij Kuleba első miniszterelnök-helyettes, újjáépítési miniszter. A miniszter szerint a dél-ukrajnai Odessza megye több mint ötszáz orosz támadás célpontja volt.

A legutóbbi támadások miatt több mint 120 ezer háztartás maradt áram nélkül. A DTEK magán áramszolgáltató megkezdte az áramszolgáltatás helyreállítását. A támadások célpontja volt egy raktár is, ahol műtrágyát és mezőgazdasági felszerelést tárolnak - közölte Oleh Kiper, Odessza megye közigazgatásának vezetője.

Az orosz hadsereg az elmúlt hetekben fokozta az Odessza elleni támadásokat, elsősorban utánpótlási és energetikai létesítményeket véve célba. Egyebek mellett eltalált egy hidat a moldovai határ közelében, valamint egy több százezer embert ellátó távfűtő üzemet.

Az Odessza megyei orosz támadások azután fokozódtak, hogy Ukrajna a szankciók megkerülésére használt oroszországi "árnyékflotta" több hajóját is megtámadta drónokkal a Fekete-tengeren, illetve a Földközi-tengeren. Az ukrán hadsereg közölte, hogy több egyedül lovagoló orosz katonával találkoztak a frontvonal közelében. A 92. ukrán önálló dandár közzétett egy videót a Telegramon hétfőn, amelyen számos ló-, illetve öszvérháton utazó - feltehetően - orosz katona látható, akikre kis drónokkal támadtak.

"Az orosz megszállók olyan gyorsan veszítették el a felszereléseiket a húsdarálószerű támadásokban, hogy kénytelen lóháton közlekedni" - írta a dandár. Az ukrán katonák korábban láttak már elektromos kerékpáron és rollereken közlekedő katonákat is a csatatéren.

Kezdőlap    Külföld    Megint az orosz olajipart vették célba az ukránok - videó

ukrajna

dróncsapás

orosz-ukrán háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.23. kedd, 18:00
Blanckenstein Miklós
nyugalmazott katolikus pap
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Döbbenetes számok: 270 milliárd forint vált köddé az MNB-alapítványok vagyonábol

Döbbenetes számok: 270 milliárd forint vált köddé az MNB-alapítványok vagyonábol

A Magyar Nemzeti Bank által létrehozott PADME alapítvány vagyonának döntő részét elveszítette: az eredeti 283 milliárd forintból 2024 végére mindössze 13 milliárd maradt, vagyis mintegy 270 milliárd forint tűnt el - számolt be a hvg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Feltörhették a Spotifyt, több száz terrabájtnyi adatot lophattak el a hackerek

Feltörhették a Spotifyt, több száz terrabájtnyi adatot lophattak el a hackerek

Egy hackercsoport szerint százmilliós nagyságrendű adatot szereztek meg a Spotifytól. A cég már vizsgálja az ügyet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
New Trump envoy says he will serve to make Greenland part of US

New Trump envoy says he will serve to make Greenland part of US

Denmark warns Washington to respect its sovereignty, while Greenland says it will decide its own future.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 22. 20:58
Borultak a lakóhajók, kétségbeesetten menekültek az emberek – videó
2025. december 22. 19:51
Hatalmas összeggel segíti Ukrajnát az Európai Unió
×
×
×
×