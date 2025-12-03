Orbán Viktor: ha a budapesti vezetés nem tudja kifizetni, majd mi megtesszük

„Nem háborúzunk, ez a mi fővárosunk! A magáé is, a mienk is” – mondja a miniszterelnök a videóban Baranyi Krisztinának, a IX. kerület polgármesterének, aki egy szerdai eseményen lépett oda hozzá, arra kérve, hogy személyesen tárgyaljon Gergely főpolgármesterrel a főváros sorsáról.

Az ellenzéki politikus azt is mondta, mindenki csak vesztes lehet abban a háborúban, amit Orbán Viktor visel a fővárossal szemben.

Orbán Viktor erre úgy reagált: „nincsen háború, békesség van, a fizetést meg ki fogom fizetni, ha maguk nem tudják, én akkor is kifizetem, erre számíthatnak”.