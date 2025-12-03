ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő érkezik az Európai Unió és az Öböl-menti Együttműködési Tanács (ÖET) országainak első csúcstalálkozójára Brüsszelben 2024. október 16-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: ha a budapesti vezetés nem tudja kifizetni, majd mi megtesszük

Infostart

Budapest nem a főpolgármester, hanem a nemzet fővárosa, mindannyiunké. Ha a budapesti vezetés nem tudja kifizetni a BKV dolgozók fizetését, majd mi megtesszük. Békesség van! – írta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Facebookon egy videójához.

„Nem háborúzunk, ez a mi fővárosunk! A magáé is, a mienk is” – mondja a miniszterelnök a videóban Baranyi Krisztinának, a IX. kerület polgármesterének, aki egy szerdai eseményen lépett oda hozzá, arra kérve, hogy személyesen tárgyaljon Gergely főpolgármesterrel a főváros sorsáról.

Az ellenzéki politikus azt is mondta, mindenki csak vesztes lehet abban a háborúban, amit Orbán Viktor visel a fővárossal szemben.

Orbán Viktor erre úgy reagált: „nincsen háború, békesség van, a fizetést meg ki fogom fizetni, ha maguk nem tudják, én akkor is kifizetem, erre számíthatnak”.

budapest

orbán viktor

bkv

karácsony gergely

inforadio
ARÉNA
2025.12.03. szerda, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
