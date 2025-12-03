ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.69
usd:
326.33
bux:
110163.66
2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy kő emlékeztet a Barátság 2 nyersolajvezetékre a Duna olajfinomítóban 2022. május 24-én Százhalombattán. Fotó: Kummer János / Getty Images)
Nyitókép: Kummer János/Getty Images

Ukrajna újabb csapást mért a Barátság kőolajvezetékre

Infostart

Az oroszországi Tambov térségében végrehajtott robbantást távolról indították, és gyújtóanyagokkal erősítették fel – közölte az Ukrinform. A vezeték ellen ez már az ötödik támadás, miközben a Barátság déli ága Magyarország, Szlovákia és Csehország számára kulcsfontosságú.

Ukrajna csapást mért az oroszországi Tambov régióban futó Barátság kőolajvezetékre – írta meg az Ukrinform, amit az Index szemlézett. A hírügynökséggel az ukrán katonai hírszerzés egyik forrása közölte, hogy a támadáskor egy távolról működésbe hozott robbanószerkezetet használtak, amelyet további gyújtóanyagokkal is megerősítettek, hogy nagyobb tüzet idézzen elő.

Orosz közösségi oldalakon videók jelentek meg a robbanásról. A környéken élők arról számoltak be, hogy erős dörgést hallottak Kazynskiye Vyselki térségében, amit fényes villanások kísértek az égen.

Nem ez az első alkalom, hogy támadás érte a Barátság kőolajvezetéket: ez már az ötödik ukrán akció a vezeték ellen. Legutóbb szeptemberben történt támadás, de augusztus 18-án is célba vették a vezetéket, akkor a szállítás egy időre meg is szakadt, és ideiglenesen le kellett állítani az olajáramlást.

A csővezeték a délkelet-oroszországi Szamaránál kezdődik, ahová Nyugat-Szibériából, az Urál térségéből és a Kaszpi-tenger felől érkezik a kőolaj. Innen a vezeték a belarusz Mazir városánál két ágra válik: egy északira és egy délire. A Belaruszba belépő szakasz éves kapacitása 70 millió tonna.

Ukrajnában, a magyar és a szlovák határ közelében a vezeték két irányba ágazik: az egyik ág Magyarországra fut, a másik Szlovákiába. Utóbbin keresztül jut orosz kőolaj Csehországba is. A szlovákiai szakaszon évente nagyjából 20 millió tonna olaj halad át.

Ukrajna 2024-ben mintegy 11,36 millió tonna orosz kőolajat továbbított a Barátság vezeték déli ágán Magyarországra, Szlovákiába és Csehországba. Ez a mennyiség legalább 2014 óta, de feltehetően Ukrajna 1991-es függetlenné válása óta is a legalacsonyabb éves szállítás.

(Címlapképünk illusztráció.)

Kezdőlap    Külföld    Ukrajna újabb csapást mért a Barátság kőolajvezetékre

oroszország

ukrajna

kőolaj

háború

barátság kőolajvezeték

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ukrajna újabb csapást mért a Barátság kőolajvezetékre

Ukrajna újabb csapást mért a Barátság kőolajvezetékre

Az oroszországi Tambov térségében végrehajtott robbantást távolról indították, és gyújtóanyagokkal erősítették fel – közölte az Ukrinform. A vezeték ellen ez már az ötödik támadás, miközben a Barátság déli ága Magyarország, Szlovákia és Csehország számára kulcsfontosságú.
 

Szakértő az orosz-ukrán-amerikai tárgyalásokról: akár döntő lépést is tehetnek a rendezés irányába jövőre

Öt órán át tárgyaltak Putyinnal Trump emberei, de nagy a titkolódzás

Demkó Attila: a nyugati narratívagyár becsődölt, a háború legvéresebb szakasza jöhet

Brit kém Ukrajnában: így bukott le az oroszok embere

Zárnák az orosz gázcsapokat Európában – Itt a menetrend

A Kreml pontosította, mit gondol Vlagyimir Putyin az amerikai béketervről

VIDEÓ
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.03. szerda, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött a fenyegetés Kijevből: robbanni és égni fog a Barátság vezeték

Megjött a fenyegetés Kijevből: robbanni és égni fog a Barátság vezeték

Újabb támadás érte a Druzhba kőolajvezetéket, az ukrán katonai hírszerzés folytatja az orosz olajinfrastruktúra elleni műveleteit - közölte a Kyiv Post.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb árcsökkentést jelentettek be a benzinkutakon: rengeteg autós rohanhat tankolni

Újabb árcsökkentést jelentettek be a benzinkutakon: rengeteg autós rohanhat tankolni

Csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, a gázolaj ára csökken bruttó 2 forinttal.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Kremlin denies Putin rejected all of US peace plan for Ukraine

Kremlin denies Putin rejected all of US peace plan for Ukraine

Dmitry Peskov's statement came after the Russian president's meeting with Trump's envoys - meanwhile, Zelensky is preparing for his own talks with US officials.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 3. 13:21
A Kreml pontosította, mit gondol Vlagyimir Putyin az amerikai béketervről
2025. december 3. 12:59
Terrorvád: lekapcsolták az Iszlám Állam két feltételezett tagját Németországban
×
×
×
×