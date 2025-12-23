Üldözte, majd megpróbálta elgázolni volt feleségét – videó

A Pest Vármegyei Főügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki – a vád szerint – autóval vette üldözőbe volt feleségét Szigetszentmiklóson, majd el akarta gázolni a nőt – írja közleményében az ügyészség.

A vádirat szerint a szigetszentmiklósi férfi és a sértett házassága 2023 januárjában ért véget a vádlott alkoholizáló, durva viselkedése miatt. Az asszony 2023 márciusában a szigetszentmiklósi munkahelyéről tartott hazafelé kocsival, amikor az egyik utcában meglátta az autóban várakozó vádlottat. A sértett megállt, mire a vádlott elindult és nekihajtott a sértett gépkocsijának. Ezt követően a vádlott a sértett járművéhez lépett és kérdőre vonta a nőt, hogy miért nem veszi fel neki a telefont. A férfi a gépkocsi ablakán benyúlva kivette a gépkocsiból az indítókulcsot, majd a másik ajtón keresztül beszállt, mire a sértett ijedtségében kiugrott a kocsiból és segítségért kiabált.

A vádlott a nő kocsijával elindult, de hamar megállt. A közeli benzinkútról a nő segítségére siető emberek feltartóztatták a vádlottat. A sértett gyorsan beült a gépkocsijába, majd elindult. A vádlott a saját gépkocsijával üldözőbe vette a nőt, mellé hajtott és leszorította az úttestről, miközben a járművek összeütköztek. A sértett vészfékezéssel elkerülte azt, hogy az autóval az árokba hajtson.

Ezután a sértett beért a munkahelyének parkolójába, és kiszállt a gépkocsiból. A vádlott a parkoló bejárata előtti kanyart nem tudta bevenni, így a kerítésnek hajtott. A vádlottat ez sem állította meg, mert a parkolóban futó sértett utána hajtott és megpróbálta elütni. A nőnek sikerült elugrania a kocsi elől, amellyel a vádlott a falnak ütközött. A sértett a segítségére siető munkatársával a parkolóban lévő őrbódéba futott, ahova a vádlott megpróbált betörni, azonban a portárs ebben megakadályozta és távozásra szólította fel. A vádlott – aki ez időben járművezetéstől eltiltása hatálya alatt állt – a gépkocsijával a helyszínt elhagyta.

A Pest Vármegyei Főügyészség a férfit életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete mellett rongálás vétségével, eltiltás hatálya alatti járművezetéssel, jármű önkényes elvételével és közúti veszélyeztetés bűntettével vádolja. A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.