ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.41
usd:
329.82
bux:
110405.74
2025. december 22. hétfő Zénó
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
telefonos csalás egy újonnan használt alkalmazással
Nyitókép: Fotó: AI

Új alkalmazással támadnak a telefonos csalók

Infostart

A legújabb trükk során egy „sárga kengurus” ikonnal azonosítható alkalmazás telepítésére veszik rá az áldozatokat, hogy akadálytalanul hozzáférjenek banki adataikhoz.

A haon.hu által ismertetett esetnél a csalás egy váratlan hívással kezdődik, ahol a támadó profi ügyfélszolgálatosnak kiadva magát, egy korábbi (gyakran évekkel ezelőtti) befektetésre hivatkozik. Az áldozatot azzal hitegetik, hogy lejárt a szerződése, és jelentős összeg – a riportban említett esetben több mint 5 millió forint – vár kifizetésre az egyenlegén. A hívók magabiztosak, ismerik az áldozat alapvető adatait (e-mail cím, telefonszám), és türelmesen, pontról pontra vezetik végig a célszemélyt a „kifizetéshez szükséges” lépéseken.

Míg korábban a csalók szinte kizárólag a TeamViewer vagy az AnyDesk szoftvereket erőltették, most megjelent egy harmadik szereplő is:

a HopToDesk.

A HopToDesk jellemzője egy sárga kengurut ábrázoló ikon az alkalmazásboltban.

Ingyenes távoli asztali hozzáférést biztosít. Ha a felhasználó telepíti és megadja a belépési kódot, a támadó teljes irányítást nyer a telefon vagy számítógép felett.

A csaló szinte azonnal látja a képernyőt, hozzáfér a mentett jelszavakhoz, és az áldozat szeme láttára léphet be az internetbankba, hogy elutalja a pénzt.

Hogyan védekezhetünk?

A legfontosabb szabály, hogy soha ne telepítsünk ismeretlen hívó kérésére semmilyen alkalmazást, különösen ne olyat, amely távoli hozzáférést biztosít. Ha egy hívás során szóba kerül a HopToDesk, a TeamViewer vagy az AnyDesk név, azonnal szakítsuk meg a vonalat.

Kezdőlap    Bűnügyek    Új alkalmazással támadnak a telefonos csalók

mobiltelefon

csalás

hoptodesk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Leszúrni a tűzijátékpálcát? Soha! – Életmentő tanácsok durrogtatás előtt

Leszúrni a tűzijátékpálcát? Soha! – Életmentő tanácsok durrogtatás előtt
A szilveszteri tűzijátékozásnak számos veszélye lehet, ezért fontos, hogy mindenki alaposan olvassa el a használati utasításokat és csak engedéllyel rendelkező árusoktól vásároljon ilyen eszközöket – hangsúlyozta Luterán György, a Pirotechnikusok Érdekvédelmi Szövetségének elnökségi tagja. A szabályok szigorúak, területileg is.
Minden bizonytalan Vlagyimir Putyin körül, csak találgatnak a hírszerzők

Minden bizonytalan Vlagyimir Putyin körül, csak találgatnak a hírszerzők

Belső hírszerzési források és kormányzati tisztségviselők között nincs egyetértés Oroszország távlati katonai céljait illetően. Míg egyes jelentések szerint Vlagyimir Putyin továbbra is igényt tart egész Ukrajnára, addig a hírszerzési igazgató szerint Moszkva elkerülné a közvetlen konfliktust Európával.
 

Lángokban Odessza kikötője az orosz dróncsapás után

Elon Musk műholdjait használva támad Oroszország az ukránokra

VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szenteste eldőlhet a nagy csata, van esély a havazásra

Szenteste eldőlhet a nagy csata, van esély a havazásra

Egy délnyugatra lévő ciklon és egy anticiklon lesz hatással Magyarország időjárásra a jövő héten és a HungaroMet vasárnap azt is közölte, hogy mi várható. Mindez azért is érdekes, mert most még jobban látható, hogy lesz-e havazás hazánkban a következő napokban, vagyis hogy fehér lesz-e a karácsony és az ünnepi napok.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas sörkataszrófa rázta meg Magyarországot 2025-ben: most látszik csak igazán, mekkora a baj

Hatalmas sörkataszrófa rázta meg Magyarországot 2025-ben: most látszik csak igazán, mekkora a baj

A magyar sörpiac 2025-ben komoly törést szenvedett el, a sörfogyasztás bezuhant.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US pursuing third oil tanker linked to Venezuela, official says

US pursuing third oil tanker linked to Venezuela, official says

The move comes days after President Donald Trump said that he was ordering a blockade of sanctioned oil tankers entering and leaving Venezuela.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 21. 20:28
Egyre nagyobb bajban a terézvárosi késelő tinédzser
2025. december 21. 16:51
Súlyos bírságok várhatnak a gödi kábítószer-razzia érintettjeire
×
×
×
×