Vasúti horror: nyitott sorompók között vágtatott el a vonat – autós videó

Majdnem megtörtént a tragédia: rémisztő élményben volt része egy autósnak a sződligeti vasúti átjárónál december közepén. A fénysorompó fehéren villogott, a sorompók nyitott állapotban voltak, a sofőr mégis úgy érezte, jobb, ha körülnéz.

Nagyon jól tette: jobbról ugyanis dudálva érkezett egy vonat, ráadásul nem is túl lassan – írja a vezess.hu. A Youtube-on kommentelők között volt, aki arra utalt, hogy a konkrét esetben emberi hiba történhetett.

A folyamatosan villogó fehér fény nem azt jelenti, hogy nem jön vonat, csupán azt jelzi, hogy a berendezés helyesen működik, szóval ha vonat érkezik, akkor át fog váltani pirosra – emlékeztet a lap.

A KRESZ szerint a továbbhaladást egyébként engedélyezi a villogó fehér fényjelzés és a sorompó rúdjainak nyitott helyzete, de nem árt átismételni a többi szabályt, mert az életed múlhat rajta.