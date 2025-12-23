ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.61
usd:
329.96
bux:
110890.99
2025. december 23. kedd Viktória
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vasúti átjáró előre jelző tábla.
Nyitókép: Pixabay

Vasúti horror: nyitott sorompók között vágtatott el a vonat – autós videó

Infostart

Mindenki tudja, mit jelent, ha fehéren villog a vasúti átjáró fényjelzése? Mert nem feltétlenül azt, hogy nem jön a vonat. Mindig körül kell nézni.

Majdnem megtörtént a tragédia: rémisztő élményben volt része egy autósnak a sződligeti vasúti átjárónál december közepén. A fénysorompó fehéren villogott, a sorompók nyitott állapotban voltak, a sofőr mégis úgy érezte, jobb, ha körülnéz.

Nagyon jól tette: jobbról ugyanis dudálva érkezett egy vonat, ráadásul nem is túl lassan – írja a vezess.hu. A Youtube-on kommentelők között volt, aki arra utalt, hogy a konkrét esetben emberi hiba történhetett.

A folyamatosan villogó fehér fény nem azt jelenti, hogy nem jön vonat, csupán azt jelzi, hogy a berendezés helyesen működik, szóval ha vonat érkezik, akkor át fog váltani pirosra – emlékeztet a lap.

A KRESZ szerint a továbbhaladást egyébként engedélyezi a villogó fehér fényjelzés és a sorompó rúdjainak nyitott helyzete, de nem árt átismételni a többi szabályt, mert az életed múlhat rajta.

Kezdőlap    Belföld    Vasúti horror: nyitott sorompók között vágtatott el a vonat – autós videó

vasút

vonat

átkelő

sorompó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.23. kedd, 18:00
Blanckenstein Miklós
nyugalmazott katolikus pap
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az amerikai tőzsde ritka teljesítményre készül – már csak 3% hiányzik

Az amerikai tőzsde ritka teljesítményre készül – már csak 3% hiányzik

Emelkedéssel zártak pénteken az amerikai tőzsdék, amelyet az ázsiai piacokon szintén erősödés követett ma reggel. A mesterséges intelligencia körüli feléledő optimizmus hozzájárult a jó hangulathoz. Európában ehhez képest visszafogott mozgások voltak a mai kereskedésben, enyhe esés volt a jellemző a tőzsdéken. Közben a nemesfémek ralija tovább folytatódott, az arany új történelmi csúcsra ment, de jól teljesít az ezüst is. Emelkedett az olaj ára is a Venezuela közelében fokozódó geopolitikai feszültségek miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus

Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus

Egyre nagyobb szorzókra is nagy pénzeket raknak a Tippmixen a fogadók, és volt pár egészen hihetetlen nyeremény 2025-ben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia escalates attacks on key Ukrainian region of Odesa

Russia escalates attacks on key Ukrainian region of Odesa

President Volodymyr Zelensky warned the attacks were an attempt by Moscow to block Ukraine's access to maritime logistics.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 23. 05:32
Drágul a parkolás Budapesten
2025. december 23. 05:18
Egy napra ingyenessé tesznek egy hazai fürdőt
×
×
×
×