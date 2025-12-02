ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
Budapest, 2024. szeptember 3.Rétvári Bence, a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára. MTI/Kovács Tamás
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Februárban kapják meg a hathavi fegyverpénzt a rendvédelmi dolgozók

Infostart

Jövő februárban érkezik a fegyverpénz, hathavi juttatást kap minden hivatásos rendvédelmi dolgozó – közölte kedden közösségi oldalán a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Rétvári Bence hozzátette, a fegyverpénzre jogosultak a rendőrségnél, a TEK-nél, az idegenrendészetnél, a büntetés-végrehajtásnál és a katasztrófavédelemnél hivatásos dolgozók.

Azt mondta, a rendvédelemben több mint 50 ezren, összesen pedig több mint 80 ezren kapnak hathavi fegyverpénz. Az elfogadott jövő évi költségvetésben 450 milliárd forint szerepel a fegyverpénz fedezetére.

Közlése szerint a fegyverpénz február közepén fog megérkezni a hivatásosok számláira. A juttatás azért is fontos, mert erősíti a rendvédelmi pálya megbecsültségét, a hivatásosok nap mint nap kockázatot vállalnak azért, hogy Magyarországon mindenki biztonságban érezhesse magát – fogalmazott Rétvári Bence.

