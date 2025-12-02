Idén már fizetni kell Budapesten a parkolásért a két ünnep között

Idén már fizetős lesz a parkolás Budapest közterületein a két ünnep közötti munkanapokon, 2025. december 24. és 2026. január 1. között – írja a Fővárosi Önkormányzat közlése alapján a Telex.

A lap érdeklődésére az önkormányzat elmondta, sok panasz érkezett amiatt, hogy a helyben lakók nehezen tudnak parkolni az ünnepek alatt, mert a helyeket hosszú időre elfoglalják az ingyenesen várakozók. Ezért módosították a szabályozást.

„A Fővárosi Közgyűlés még 2024-ben módosította a parkolási rendeletet, így az idei évtől a két ünnep közötti munkanapokon is fizetős a közterületi parkolás” – írta válaszában a Fővárosi Önkormányzat. A két ünnep között 3 munkanap lesz: december 29., 30. és 31.

A lap olvasói értesülések alapján kérdezett rá a változtatásra, illetve arra, hogy mikor fogják tájékoztatni erről az embereket. Az önkormányzat erre azt felelte, „az ünnepek előtt a BKK külön is emlékeztetni fogja a nagyközönséget”.