2025. december 2. kedd
Parking machine in the city street, evening
Nyitókép: Patrick Daxenbichler/Getty Images

Idén már fizetni kell Budapesten a parkolásért a két ünnep között

Infostart

A Fővárosi Önkormányzat azért hozta meg ezt a döntést, mert rengeteg panasz érkezett be amiatt, hogy a helyi lakosoknak nem marad hely a potyaparkolók miatt.

Idén már fizetős lesz a parkolás Budapest közterületein a két ünnep közötti munkanapokon, 2025. december 24. és 2026. január 1. között – írja a Fővárosi Önkormányzat közlése alapján a Telex.

A lap érdeklődésére az önkormányzat elmondta, sok panasz érkezett amiatt, hogy a helyben lakók nehezen tudnak parkolni az ünnepek alatt, mert a helyeket hosszú időre elfoglalják az ingyenesen várakozók. Ezért módosították a szabályozást.

„A Fővárosi Közgyűlés még 2024-ben módosította a parkolási rendeletet, így az idei évtől a két ünnep közötti munkanapokon is fizetős a közterületi parkolás” – írta válaszában a Fővárosi Önkormányzat. A két ünnep között 3 munkanap lesz: december 29., 30. és 31.

A lap olvasói értesülések alapján kérdezett rá a változtatásra, illetve arra, hogy mikor fogják tájékoztatni erről az embereket. Az önkormányzat erre azt felelte, „az ünnepek előtt a BKK külön is emlékeztetni fogja a nagyközönséget”.

Zelensky to speak as Trump envoy lands in Moscow for talks with Putin

Zelensky to speak as Trump envoy lands in Moscow for talks with Putin

Ukraine's leader will hold a news briefing in Dublin while on his first official visit to Ireland.

