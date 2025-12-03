ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.66
usd:
326.95
bux:
0
2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vlagyimir Putyin orosz elnök (j3) tanácsadóka, Jurij Usakov (j4) társaságában tárgyalást kezd Steve Witkoff-fal, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával (b2) és Jared Kushnerrel, az elnök vejével és tanácsadójával (b3) Trump ukrajnai béketervérõl a moszkvai Kremlben 2025. december 2-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Alekszandr Kazakov

Öt órán át tárgyaltak Putyinnal Trump emberei, de nagy a titkolódzás

Infostart

Steve Witkoff különmegbízott mellett Donald Trump veje is Moszkvába utazott.

Közel öt órán át tartott Steve Witkoffnak, Donald Trump különmegbízottjának és Jared Kushnernek, az elnök vejének moszkvai találkozója Vlagyimir Putyinnal. Jurij Usakov, Putyin külpolitikai tanácsadója szerint nagyon hasznos, konstruktív és rendkívül tartalmas beszélgetés volt, és hozzátette, „lehetőség nyílt alaposan megvitatni az ukrán válság hosszú távú békés rendezésére irányuló további közös munka kilátásait”.

A BBC beszámolója szerint azt is közölte, hogy az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló béketerv egyes részei továbbra sem elfogadhatóak Oroszország számára, és még sok munka kell ahhoz, hogy megszülessen egy kompromisszum. Az Interfax orosz hírügynökség szerint pedig Usakov arról is nyilatkozott, hogy az amerikai féllel megegyeztek, nem árulják el a tárgyalás részleteit, valamint azt is, hogy Witkoffék személyesen fognak beszámolni az elért eredményekről. Mindeközben az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij reményét fejezte ki arról, hogy őket is tájékoztatják majd a keddi megbeszélésről – számolt be a hvg.hu.

A lap emlékeztet, hogy nagyjából másfél hete került nyilvánosságra az a béketerv, amelyet sajtóértesülések szerint Steve Witkoff Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel és Jared Kushnerrel, Donald Trump vejével és tanácsadójával közösen állított össze az ukrajnai helyzet rendezésére. A terv súlyos feltételeket fogalmazott meg Ukrajna számára, többek között jelentős területekről kellett volna lemondania az Oroszország által megtámadott országnak, de hadserege létszámát is limitálták volna.

Nagy-Britannia, Németország és Franciaország az amerikai kezdeményezésre egy saját béketervvel reagált, ez azonban az oroszoknak kevésbé nyerte el a tetszését. Volodimir Zelenszkij hétfőn ismét találkozott Emmanuel Macron francia elnökkel, a megbeszélésen több európai vezető is virtuálisan vett részt. Macron azt mondta, hogy „nincs végleges terv, amiről beszélhetnénk”, de a háború lezárását csak Ukrajna és Európa közreműködésével lehet megvalósítani.

Kezdőlap    Külföld    Öt órán át tárgyaltak Putyinnal Trump emberei, de nagy a titkolódzás

oroszország

ukrajna

egyesült államok

donald trump

vlagyimir putyin

háború

steve witkoff

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Demkó Attila: a nyugati narratívagyár becsődölt, a háború legvéresebb szakasza jöhet

Demkó Attila: a nyugati narratívagyár becsődölt, a háború legvéresebb szakasza jöhet
Ukrajnában elhitték az emberek, hogy megtalálták a csodafegyvert az orosz finomítók folyamatos támadásával, ami Nyugaton nagy lelki felüdülést eredményezett. Csakhogy azóta világossá vált, nincs is itt semmilyen csodafegyver – fogalmazott az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője. Arról is beszélt, hogy most már minden egyes lépés befolyásolhatja az esetleges béketárgyalások menetét, ennek megfelelően cselekszik az ukrán és az orosz haderő.
 

Öt órán át tárgyaltak Putyinnal Trump emberei, de nagy a titkolódzás

Lettország felszedné az Oroszországba irányuló vasúti síneket, az oroszok gúnyolódnak ezen

Válaszolt Moszkva a NATO-nak a „megelőző csapás” ötletére

Demkó Attila a területi engedményekről: Ukrajna még rosszabb helyzetbe is kerülhet

VIDEÓ
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.03. szerda, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magára hagyta Ukrajnát Trump, Putyin megjelölte a béke alappilléreit - Háborús híreink szerdán

Magára hagyta Ukrajnát Trump, Putyin megjelölte a béke alappilléreit - Háborús híreink szerdán

Donald Trump amerikai elnök "befejezte az ukrajnai konfliktus finanszírozását", Ukrajna támogatását a NATO európai tagállamaira hárítja. Putyin szerint a béke alappillére a Donbasz teljes átadása, az elfoglalt területek hivatalos elismerése és az ukrán haderő nagyon jelentős, száz ezer főre történő korlátozása. Zelenszkij eközben Írországban arról beszélt, sosem volt még ilyen közel a béke, de Kijev biztonsági garanciákat akar. A fronton az oroszok jelentős előretörésekről számoltak be, az ukránok szerint a védelem kitart. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokk az ünnepi asztalon: ennyit kérnek idén a bejgliért a Lidlben, Tescóban, Pennyben

Sokk az ünnepi asztalon: ennyit kérnek idén a bejgliért a Lidlben, Tescóban, Pennyben

A bejgli idén is slágertermék, ám az árak között sokszor nagy a szórás, így nem mindegy, melyik boltban vesszük meg az ünnepi kedvencet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Kremlin signals no Ukraine breakthrough after Putin talks with US

Kremlin signals no Ukraine breakthrough after Putin talks with US

Five hours of talks between Putin and US negotiators were “constructive”, Kremlin officials say, but “a lot of work lies ahead”.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 3. 06:00
Demkó Attila: a nyugati narratívagyár becsődölt, a háború legvéresebb szakasza jöhet
2025. december 2. 21:21
Szakértő: két üzenetet vitt magával a pápa Törökországba és Libanonba
×
×
×
×