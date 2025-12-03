Öt órán át tárgyaltak Putyinnal Trump emberei, de nagy a titkolódzás

Közel öt órán át tartott Steve Witkoffnak, Donald Trump különmegbízottjának és Jared Kushnernek, az elnök vejének moszkvai találkozója Vlagyimir Putyinnal. Jurij Usakov, Putyin külpolitikai tanácsadója szerint nagyon hasznos, konstruktív és rendkívül tartalmas beszélgetés volt, és hozzátette, „lehetőség nyílt alaposan megvitatni az ukrán válság hosszú távú békés rendezésére irányuló további közös munka kilátásait”.

A BBC beszámolója szerint azt is közölte, hogy az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló béketerv egyes részei továbbra sem elfogadhatóak Oroszország számára, és még sok munka kell ahhoz, hogy megszülessen egy kompromisszum. Az Interfax orosz hírügynökség szerint pedig Usakov arról is nyilatkozott, hogy az amerikai féllel megegyeztek, nem árulják el a tárgyalás részleteit, valamint azt is, hogy Witkoffék személyesen fognak beszámolni az elért eredményekről. Mindeközben az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij reményét fejezte ki arról, hogy őket is tájékoztatják majd a keddi megbeszélésről – számolt be a hvg.hu.

A lap emlékeztet, hogy nagyjából másfél hete került nyilvánosságra az a béketerv, amelyet sajtóértesülések szerint Steve Witkoff Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel és Jared Kushnerrel, Donald Trump vejével és tanácsadójával közösen állított össze az ukrajnai helyzet rendezésére. A terv súlyos feltételeket fogalmazott meg Ukrajna számára, többek között jelentős területekről kellett volna lemondania az Oroszország által megtámadott országnak, de hadserege létszámát is limitálták volna.

Nagy-Britannia, Németország és Franciaország az amerikai kezdeményezésre egy saját béketervvel reagált, ez azonban az oroszoknak kevésbé nyerte el a tetszését. Volodimir Zelenszkij hétfőn ismét találkozott Emmanuel Macron francia elnökkel, a megbeszélésen több európai vezető is virtuálisan vett részt. Macron azt mondta, hogy „nincs végleges terv, amiről beszélhetnénk”, de a háború lezárását csak Ukrajna és Európa közreműködésével lehet megvalósítani.