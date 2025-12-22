Donald Trump tucatjával hívta vissza az amerikai diplomatákat

Donald Trump kormánya hétfőn visszahívott a pozíciójából mintegy 30 karrierdiplomatát – írja az AP News híradása nyomán a hvg.hu.

A nagyköveti és más, vezető nagykövetségi pozíciókat betöltő külügyi dolgozók helyére olyanokat nevezhetnek ki, akik teljes mértékben támogatják a Trump-kormányzat külpolitikai törekvéseit.

A vezető diplomatákat múlt héten értesítették arról, hogy januárban vége a megbízatásuknak, ezt az amerikai külügyminisztérium munkatársai is megerősítették, név nélkül.

A most visszahívott diplomatákat még Joe Biden elnöksége alatt nevezték ki, Donald Trump első, a ciklusa elején tartott tisztogatást azonban még megúszták.

A hírügynökség szerint a republikánus elnök 13 afrikai országban váltotta le a külképviseleti vezetőt, köztük Nigériában és Szenegálban. Ázsiában 6 ország érintett, például a Fülöp-szigetek és Vietnám. Európában Örményország, Macedónia, Montenegró és Szlovákia nagyköveteit és külképviseleti vezetőit hívta vissza a Trump-kormány.

Az amerikai külügy nem kommentálta a visszahívott diplomaták pontos számát, azonban közölte, hogy „bevett lépés”, amelyre bármilyen kormány alatt sor kerül. Azt is hangsúlyozták, a nagykövetek az elnök személyes képviselői, így neki joga van megválogatni, hogy kik legyenek azok.