Infostart.hu
2025. december 22. hétfő
Many russian hackers in troll farm. Cyber crime and security concept. Russia flag in background.
Nyitókép: vchal / Getty Images

Franciaországot is elérhette az orosz hibridhadviselés

Infostart / MTI

Kibertámadás zavarta meg hétfőn a francia posta és annak bankszolgáltatása működését, megakadályozva, illetve késleltetve az online fizetéseket és a csomagok továbbítását a karácsonyi csúcsidőszakban.

A La Poste postai szolgáltató vállalat arról számolt be, hogy úgynevezett elosztott szolgáltatásmegtagadással járó támadás (DDoS) miatt hozzáférhetetlenné váltak online szolgáltatásai. Hozzátette, hogy a kiberbiztonsági incidens nem volt hatással a felhasználói adatokra, de megzavarta a csomag- és levélküldemények kézbesítését.

A La Poste bankszolgáltatása, a La Banque Postale szintén megbénult, a felhasználók nem tudtak hozzáférni az alkalmazáson keresztüli átutalásokhoz vagy egyéb banki szolgáltatásokhoz. "Mozgósítottuk munkacsoportjainkat a helyzet gyors orvoslására" - ismertette a bank a közösségi médiában közzétett üzenetében.

Egyelőre senki sem jelentkezett a kibertámadás elkövetőjeként.

Egy héttel korábban a francia belügyminisztérium működésében okozott fennakadásokat egy hasonló kibertámadás. Az incidens során rendőrségi ügyekkel és körözött személyekkel kapcsolatos bizalmas adatokhoz sikerült hozzáférnie az illetéktelen behatolónak - ismertette akkor Laurent Nunez tárcavezető a France-Info rádiónak nyilatkozva. Nunez egyben gondatlansággal vádolta az általa vezetett tárcát. A francia sajtó szerint az ügyben egy 22 éves személyt őrizetbe vettek.

Franciaország és Ukrajna más európai szövetségesei is hibrid hadviseléssel - szabotázsakciókkal, gyilkosságokkal, kibertámadásokkal, hamis hírek terjesztésével és egyéb ellenséges cselekményekkel - vádolják Oroszországot, amelyeket gyakran nehéz gyorsan kinyomozni.

