Frankfurt, 2015. október 13. Könyveket rendezget egy eladó a 67. Frankfurti Könyvvásár egyik pavilonjában 2015. október 13-án. Az október 14-én nyíló könyvvásárnak az idén Indonézia a díszvendége. (MTI/EPA/Frank Rumpenhorst)
Nyitókép: MTI/EPA/Frank Rumpenhorst

A Föld körbeolvasása után hogyan tovább, Magyarország?

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Körbeolvasták a Földet a Libri kihívásának résztvevői, és már több mint 267 millió oldalnál járnak.

2025-ben, az Olvasás évében, Az év olvasása című kihívás keretében, elolvasott könyvoldalakat számoltak át távolságra.

Ludvig Orsolya, a Libri marketing- és kommunikációs igazgatója az InfoRádióban beszélt a részletekről.

„Felhívtuk arra a könyvrajongókat, hogy rögzítsék az elolvasott oldalaikat egy weboldalon, ezzel nyereményjátékban is részt vehettek. Minden hónapban értékes nyereményeket lehetett nyerni. Szépen gyűltek az oldalak, amelyeket egy statisztikai módszerrel, körülbelül 15 centis oldalszélességgel átszámoltunk centikre, méterekre, kilométerekre, hogy aztán összegyűljön az a több mint 40 ezer kilométernyi könyvoldal, ami több mint 267 millió könyvoldal. Elmondhatjuk most év végén, hogy körbeolvastuk a Földet, hiszen ez már meghaladja az Egyenlítő hosszát” – mutatott rá.

A kihívásnak még nincs vége, az év végéig tart, addig érdemes rögzíteni az elolvasott oldalakat, a decemberi, illetve egész éves nyereményjáték még tart.

Ludvig Orsolya hozzátette: teljesen mindegy, hogy mit olvas az ember, a lényeg, hogy olvasson.

„Mi minden könyvet, műfajt, zsánert szeretünk, képviseljük az összes olvasói ízlést és preferenciát, az a lényeg, hogy olvassunk, ezzel tegyünk a saját mentális egészségünkért, a szókincsünkért, a kifejezőkészségünkért, mutassunk a gyerekeknek példát, hogy olvasni menő, olvasni fontos.”

Szerintem teljesen mindegy, hogy az ember krimit szeret olvasni, szépirodalmat, esetleg fantasyt, a könyvek mindig részét képezzék a napjainknak.

A könyv szerinte még mindig tipikus ajándék, és az évnek ebben az ünnepi időszakában a szokásos szépirodalmi, szórakoztató és pszichológiai témájú kötetek mellett sokan vásárolnak életrajzi munkákat, szép kivitelű albumokat és szakácskönyveket is.

×