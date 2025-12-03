„Energiadiktátum” – Beperli az EU-t Magyarország

Energiaügyi sajtótájékoztatót tartott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben.

Beszámolt arról, hogy az Európai Bizottság, az Európai Tanács és az Európai Parlament politikai egyezségre jutott abban, hogy kitiltják az EU-ból az orosz kőolajat és földgázt 2027 második felétől, a földgázt szeptembertől, a kőolajat az év végétől.

Ezt a „diktátumot” Magyarország viszont nem fogja teljesíteni, mert az „aláássa az ország energiabiztonságát”, az orosz energia nélkül Magyarországot ellátni nem lehet, nem politikailag, hanem fizikailag.

A döntés elfogadása szerinte azt jelentené, hogy bizonyos szereplőket monopolhelyzetbe hozna az EU, és drámai módon nőne meg a magyar családok energiaköltsége, „minimum a háromszorosára”.

Felhívta a figyelmet, Orbán Viktor nem azért kötött megállapodásokat az elmúlt napokban Washingtonban és Moszkvában, hogy Brüsszel megtámadja Magyarországot, és „kinyírja Magyarország energiabiztonságát és a rezsicsökkentést”. A harc szerinte most válik igazán élessé, a politikai-ideológiai alapon meghozott döntéstől meg kell védeni az országot és a magyar családokat.

Bejelentette:

amint végleges formájában a határozatot Brüsszelben megszavazzák, azt azonnal megtámadja a magyar állam az Európai Bíróságon, ennek előkészületei már zajlanak is.

Három oka van ennek:

ellentétes az EU alapszerződésével, mivel az energiapolitika nemzeti hatáskörbe tartozik

jogi csalás, mert szankciós intézkedést hoz kereskedelempolitikai köntösbe bújtatva, így nem kell egyhangú szavazás hozzá

az Európai Bizottság a saját hatásvizsgálatával szemben akarja áterőltetni a diktátumot

– fogalmazott Szijjártó Péter.

Jelezte, a határozat Szlovákia számára is elementáris hatást jelent, ezért konzultált szlovákiai kollégájával, és Pozsony is jogi útra tereli a harcát, a két ország együttes erővel lép fel ebben a kérdésben.

Kérdésre válaszolva elmondta, bármilyen veszélyhelyzeti mechanizmus is érvényes Európában, abban nem bíznak, hisz Brüsszel eddig is magasról tett a saját döntéseire, hónapok óta egyébként is azon dolgoznak, hogy elvegyék Magyarország vétójogát, „nemcsak a lóláb lóg ki, hanem az egész istálló”.

Azt is elmondta, ezért sem érdemes leváltani a kormányt 2026 tavaszán Budapesten.

Sérelmezte, hogy miközben Brüsszel Magyarországot támadja, Ukrajnát a korrupciós ügyben senki nem kéri számon, de ennek szerinte azért van így, mert ugyanaz zajlik Brüsszelben, mint Kijevben, ami a korrupciót illeti.