ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.69
usd:
326.33
bux:
110163.66
2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatót tart a Karmelita kolostorban 2025. november 5-én. Az e heti washingtoni magyar-amerikai csúcstalálkozó két fõ témája az ukrajnai béketeremtés, illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttmûködés - jelentette ki Szijjártó Péter.
Nyitókép: Bodnár Boglárka

„Energiadiktátum” – Beperli az EU-t Magyarország

Infostart

Szijjártó Péter brüsszeli sajtótájékoztatóján beszámolt arról, hogy az Európai Bizottság, az Európai Tanács és az Európai Parlament politikai egyezségre jutott abban, hogy kitiltják az EU-ból az orosz kőolajat és földgázt 2027 második felétől, a földgázt szeptembertől, a kőolajat az év végétől. A jogi harcot Budapest Pozsonnyal együtt kívánja megvívni ez ellen.

Energiaügyi sajtótájékoztatót tartott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben.

Beszámolt arról, hogy az Európai Bizottság, az Európai Tanács és az Európai Parlament politikai egyezségre jutott abban, hogy kitiltják az EU-ból az orosz kőolajat és földgázt 2027 második felétől, a földgázt szeptembertől, a kőolajat az év végétől.

Ezt a „diktátumot” Magyarország viszont nem fogja teljesíteni, mert az „aláássa az ország energiabiztonságát”, az orosz energia nélkül Magyarországot ellátni nem lehet, nem politikailag, hanem fizikailag.

A döntés elfogadása szerinte azt jelentené, hogy bizonyos szereplőket monopolhelyzetbe hozna az EU, és drámai módon nőne meg a magyar családok energiaköltsége, „minimum a háromszorosára”.

Felhívta a figyelmet, Orbán Viktor nem azért kötött megállapodásokat az elmúlt napokban Washingtonban és Moszkvában, hogy Brüsszel megtámadja Magyarországot, és „kinyírja Magyarország energiabiztonságát és a rezsicsökkentést”. A harc szerinte most válik igazán élessé, a politikai-ideológiai alapon meghozott döntéstől meg kell védeni az országot és a magyar családokat.

Bejelentette:

amint végleges formájában a határozatot Brüsszelben megszavazzák, azt azonnal megtámadja a magyar állam az Európai Bíróságon, ennek előkészületei már zajlanak is.

Három oka van ennek:

  • ellentétes az EU alapszerződésével, mivel az energiapolitika nemzeti hatáskörbe tartozik
  • jogi csalás, mert szankciós intézkedést hoz kereskedelempolitikai köntösbe bújtatva, így nem kell egyhangú szavazás hozzá
  • az Európai Bizottság a saját hatásvizsgálatával szemben akarja áterőltetni a diktátumot

– fogalmazott Szijjártó Péter.

Jelezte, a határozat Szlovákia számára is elementáris hatást jelent, ezért konzultált szlovákiai kollégájával, és Pozsony is jogi útra tereli a harcát, a két ország együttes erővel lép fel ebben a kérdésben.

Kérdésre válaszolva elmondta, bármilyen veszélyhelyzeti mechanizmus is érvényes Európában, abban nem bíznak, hisz Brüsszel eddig is magasról tett a saját döntéseire, hónapok óta egyébként is azon dolgoznak, hogy elvegyék Magyarország vétójogát, „nemcsak a lóláb lóg ki, hanem az egész istálló”.

Azt is elmondta, ezért sem érdemes leváltani a kormányt 2026 tavaszán Budapesten.

Sérelmezte, hogy miközben Brüsszel Magyarországot támadja, Ukrajnát a korrupciós ügyben senki nem kéri számon, de ennek szerinte azért van így, mert ugyanaz zajlik Brüsszelben, mint Kijevben, ami a korrupciót illeti.

Kezdőlap    Belföld    „Energiadiktátum” – Beperli az EU-t Magyarország

eu

szijjártó péter

orosz

energia

kőolaj

földgáz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ukrajna újabb csapást mért a Barátság kőolajvezetékre

Ukrajna újabb csapást mért a Barátság kőolajvezetékre

Az oroszországi Tambov térségében végrehajtott robbantást távolról indították, és gyújtóanyagokkal erősítették fel – közölte az Ukrinform. A vezeték ellen ez már az ötödik támadás, miközben a Barátság déli ága Magyarország, Szlovákia és Csehország számára kulcsfontosságú.
 

Szakértő az orosz-ukrán-amerikai tárgyalásokról: akár döntő lépést is tehetnek a rendezés irányába jövőre

Öt órán át tárgyaltak Putyinnal Trump emberei, de nagy a titkolódzás

Demkó Attila: a nyugati narratívagyár becsődölt, a háború legvéresebb szakasza jöhet

Brit kém Ukrajnában: így bukott le az oroszok embere

Zárnák az orosz gázcsapokat Európában – Itt a menetrend

A Kreml pontosította, mit gondol Vlagyimir Putyin az amerikai béketervről

VIDEÓ
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.03. szerda, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött a fenyegetés Kijevből: robbanni és égni fog a Barátság vezeték

Megjött a fenyegetés Kijevből: robbanni és égni fog a Barátság vezeték

Újabb támadás érte a Druzhba kőolajvezetéket, az ukrán katonai hírszerzés folytatja az orosz olajinfrastruktúra elleni műveleteit - közölte a Kyiv Post.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb árcsökkentést jelentettek be a benzinkutakon: rengeteg autós rohanhat tankolni

Újabb árcsökkentést jelentettek be a benzinkutakon: rengeteg autós rohanhat tankolni

Csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, a gázolaj ára csökken bruttó 2 forinttal.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Kremlin denies Putin rejected all of US peace plan for Ukraine

Kremlin denies Putin rejected all of US peace plan for Ukraine

Dmitry Peskov's statement came after the Russian president's meeting with Trump's envoys - meanwhile, Zelensky is preparing for his own talks with US officials.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 3. 12:13
Orbán Viktor: komplett egészségügyi rekonstrukcióban vagyunk
2025. december 3. 10:31
Drámai helyzet Békésben: tömeges pusztulás fenyegeti a nyulakat
×
×
×
×