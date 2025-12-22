Borultak a lakóhajók, kétségbeesetten menekültek az emberek – videó

Vészhelyzetet hirdettek ki az angliai Shropshire megyében, miután beomlott egy csatorna fala, és több hajó egy körülbelül négy méter mély üregben rekedt, míg mások az óriási mélyedés szélén egyensúlyoznak, abba bármikor belezuhanhatnak – írja a BBC alapján a hvg.hu.

A helyi katasztrófavédelmi erőket helyi idő szerint hajnali négy után értesítették arról, hogy nagy mennyiségű víz ömlik a környező mezőkre. Beszámolók szerint a lakóhajókon élők először szokatlan zajokra figyeltek fel, többen földrengéstől tartottak, és menekülni kezdtek.

A rendőrség közölte, körülbelül 15 embert kellett biztonságos helyre vinni, és arra kértek mindenkit, hogy kerülje el a környéket.

A Canal and River Trust, vagyis a csatornák és folyók fenntartásáért felelős közhasznú szervezet vizsgálatot indított, hogy kiderítsék a történtek okát, és igyekeznek a lehető leghamarabb helyreállítani a vízszintet.

Az egyik hajólakó elmondta: furcsa hangokra figyeltek fel. Amikor észrevette, hogy a kötelek megfeszülnek, és a lakóhajója dőlni kezd, elhagyta azt. Ekorra már nem volt víz a csatornában.

Egy másik hajós, aki a közelben kötött ki, arra ébredt, hogy tárgyak esnek ki a szekrényekből, és elmondása szerint szemtanúja volt annak, ahogy egy hajót elsodor a víz, egy másik pedig átbukik a gödör peremén.

Whitchurch városának egyik tisztségviselője szerint a tűzoltóság ideiglenes zsilipet helyezett el, hogy megállítsa a további víz kiáramlását a megsérült csatornából.

„A leginkább amiatt aggódtunk, hogy a csatorna tovább rongálódik, és a víz elárasztja a város lakóit” – nyilatkozta, hozzátéve, hogy a közösségi médiában terjedő találgatásokkal ellentétben nem omlott le híd a balesetben.