Szalay-Bobrovniczky Kristóf: hathavi fegyverpénzt kapnak a katonák februárban

Hathavi fegyverpénzt kapnak a katonák – jelentette be a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán szerdán.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf videójában úgy fogalmazott: „megjött a döntés a közlönyben, 2026. februárjában 80 ezer fegyveres között a magyar katonák is hathavi illetményüket fogják megkapni”. „Köszönjük a szolgálatot!” – tette hozzá a honvédelmi tárca vezetője.

Mint az Infostart is megírta, jövő februárban érkezik a fegyverpénz, hathavi juttatást kap minden hivatásos rendvédelmi dolgozó – közölte kedden közösségi oldalán a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence hozzátette, a fegyverpénzre jogosultak a rendőrségnél, a TEK-nél, az idegenrendészetnél, a büntetés-végrehajtásnál és a katasztrófavédelemnél hivatásos dolgozók.