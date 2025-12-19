ARÉNA - PODCASTOK
Aréna

Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense

2025. december 19. 18:00
Gálik Zoltán a Budapesti Corvinus Egyetem docense

Podcastok

2025. december 19. 20:03
Adócsökkentés, infláció, lakáshitel – ez volt a magyar gazdaság 2025-ben
2025. december 19. 19:46
Két akcióban összesen harminchétezer adományt, ajándékot vett át idén a Máltai Szeretetszolgálat
2025. december 19. 19:30
Az Ötkarika magazin 2025. december 19-i adása
2025. december 19. 18:28
Karácsonyi tűzmegelőzési kisokos – összegyűjtöttük a legfontosabb intelmeket
2025. december 19. 18:09
Napinfó - 2025. december 19.
2025. december 19. 18:00
Demkó Attila: Putyintól nem várható újabb kompromisszum
2025. december 19. 18:00
Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense
2025. december 19. 17:17
Már lehet jelentkezni a felsőoktatásba – néhány dologra nagyon kell figyelni
