Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatót tart a Karmelita kolostorban 2025. november 5-én. Az e heti washingtoni magyar-amerikai csúcstalálkozó két fõ témája az ukrajnai béketeremtés, illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttmûködés - jelentette ki Szijjártó Péter.
Szijjártó Péter: felszólítjuk Ukrajnát, hogy fejezze be a magyar energiabiztonság folyamatos támadását

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Felszólítjuk Ukrajnát, hogy szüntesse be Magyarország energiabiztonságának támadását, különös tekintettel arra, hogy az ukrán energiaimport egy jelentős része hazánkból érkezik jelenleg – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Brüsszelben, miután az orosz energiaügyi miniszterhelyettes tájékoztatta a Barátság kőolajvezetéket ért támadásokról.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a NATO külügyi tanácsülését követő sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az ukrán hadsereg az elmúlt napokban is több támadást intézett a hazánkba irányuló kőolajszállításokért felelős oroszországi energiainfrastruktúra ellen.

„Ez felháborító. Határozottan felszólítjuk az ukránokat, hogy azonnal hagyják abba Magyarország energiabiztonságának veszélyeztetését. Az ukránok az elmúlt napokban nemcsak a Magyarországra irányuló kőolajszállítási útvonalat támadták, hanem már támadnak a tengereken hajózó tankerhajókat is” – jelentette ki. „Tehát jól láthatóan az ukránok civil célpontok ellen is támadásokat indítanak annak érdekében, hogy bosszút álljanak a magyarokon, és ellehetetlenítsék Magyarország biztonságos kőolajellátását” – tette hozzá.

Majd figyelmeztetett, hogy jelenleg az ukrán villamosenergia-import 51 százaléka és a földgázimport 58 százaléka érkezik Magyarországról, ahogy a különböző kőolajtermékek importjának egy jelentős része is.

„Azt javaslom az ukrán döntéshozóknak, hogy ezt vegyék figyelembe akkor, amikor döntést hoznak a Magyarországra irányuló kőolajszállítási útvonal elleni támadásról” – fogalmazott.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy Ukrajna ezekkel a támadásokkal Magyarország energiaellátásának biztonságát veszélyezteti, márpedig az energiaellátás biztonsága szuverenitási kérdés.

„Ne támadják a szuverenitásunkat! Erre határozottan felszólítjuk az ukránokat. Egyúttal pedig a mai tanácsülésen is világossá tettem, hogy azzal, hogy a télre történő ukrán energiafelkészülésben Magyarország szerepe nagyobb, mint bárki másé a számadatok alapján, ezzel azt várjuk el, hogy a mi energiabiztonságunkkal szembeni fizikai és jogi támadásokkal mind Kijevben, mind Brüsszelben hagyjanak fel” – mondta.

A miniszter aláhúzta, hogy Magyarország meg fogja védeni magát, és a kormány garantálja azt, hogy a háztartások és a gazdaság energiaellátása rendben lesz, mint ahogy rendben is van.

Végül pedig arra is kitért, hogy az elmúlt percekben telefonon beszélt Pavel Szorokin orosz energiaügyi miniszterhelyettessel, aki részletesen tájékoztatta a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokról.

„Elmondta azt is, hogy komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy megvédjék a Barátság vezetéket és a hozzá kapcsolódó infrastruktúrát, és a támadások az orosz védekezésnek köszönhetően csak kisebb károkat okoztak, amelyek nem veszélyeztették és nem is veszélyeztetik a Magyarországra irányuló kőolajszállítást” – tudatta.

Orbán Viktor miniszterelnök azt közölte Facebook-oldalán, hogy Magyarország kőolaj-ellátása biztonságban van.

