ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.66
usd:
330.14
bux:
110674.97
2025. december 22. hétfő Zénó
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Két fiatal nő parfümöt válogat egy illatszerboltban.
Nyitókép: Getty Images/zoranm

Exkluzív vagy nem? GVH vizsgálja a Douglas állításait

Infostart / MTI

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a „Parfümerie Douglas” Illatszer Kereskedelmi Kft.-vel (Douglas) szemben, a versenyhatóság gyanúja szerint a vállalkozás akciótartási gyakorlata és kommunikációja, illetve exkluzivitásra vonatkozó állításai megtéveszthetik a fogyasztókat.

A GVH hétfői közleménye szerint azzal a gyanúval indítottak versenyfelügyeleti eljárást a Douglas-szal szemben, hogy a cég megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmát. A vállalkozás kedvezményt hirdető akciói során azt a benyomást kelthette a fogyasztókban, hogy akár 30-70 százalékos kedvezményre is szert tehetnek, annak ellenére, hogy az érintett termékek valószínűsíthetően egyáltalán nem voltak elérhetőek a maximális kedvezménnyel.

A cég akciótartási gyakorlatában emellett olyan rendszerszintű hiányosságok lehetnek, amelyek eredményeként az egyes promóciókban akciósnak hirdetett termékek száma nagyarányú a nem akciós termékekéhez képest, az akciós időszak pedig hosszabb az akció nélküli időszaknál. Ezek a gyakorlatok megnehezíthetik a fogyasztók tájékozott döntéshozatalát – jelezte a versenyhivatal.

A GVH azt is észlelte, hogy a Douglas a mobil applikációjában és a weboldalán a „Douglas Exkluzív” és 2025 őszéig a „Douglas Online Exkluzív” címkékkel azt a benyomást kelthette a fogyasztókban, hogy az adott termékek csak nála kaphatóak, ez azonban a termékek jelentős részére nem igaz. A vállalkozás így valószínűsíthetően nem az elvárható szakmai gondosággal járt el az állítások valóságtartalmának ellenőrzésekor – írta közleményében a versenyhatóság.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette, az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul – emelte ki a GVH.

Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

Kezdőlap    Gazdaság    Exkluzív vagy nem? GVH vizsgálja a Douglas állításait

eljárás

gvh

parfüm

tisztességtelen kereskedelem

versenyfelügyelet

douglas

illatszer

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A csehek és a sorkatonaság, érdekes felmérés készült

A csehek és a sorkatonaság, érdekes felmérés készült

A csehek 53 százaléka egyetért az adminisztratív katonai nyilvántartás esetleges bevezetésével, míg egyharmaduk ellenzi azt – derül ki az NMS ügynökségnek a Cseh Rádió számára készített felméréséből. Az adminisztratív nyilvántartás a 18 és 60 év közötti cseh állampolgárokat érintené, akikre a hadkötelezettség vonatkozik.
 

Robbantásos merénylet Moszkvában, egy altábornagy volt a célpont – képek

Németország már a drónháborúra készül

Volodimir Zelenszkij elégedettnek tűnik, de „Moszkva nem mutat hajlandóságot”

Brutális fegyvervásárlásba kezd Oroszország egyik nyugati szomszédja

VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
100 milliárd eurós perselyből részesülhet az EU legtávolabbi szövetségese

100 milliárd eurós perselyből részesülhet az EU legtávolabbi szövetségese

Lezárultak a tárgyalások az Európai Unió és a nyár folyamán versenyképességi partnerségbe csatlakozó Japán között arról, hogy az ország gyakorlatilag teljes jogú tagként részesülhet a Horizon Europe kutatás-fejlesztésre fókuszáló keretprogram forrásaihoz. A várhatóan 2026-ban aláírandó megállapodás a lehető legszorosabb együttműködési formát jelenti, amelyet az Európai Unió globális partnereinek kínál.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gigarazziát tartott adventkor a fogyasztóvédelem: undorító, amit találtak, sokkolóak az állapotok

Gigarazziát tartott adventkor a fogyasztóvédelem: undorító, amit találtak, sokkolóak az állapotok

Az eredmények alapján minden tizedik ellenőrzött termék esetében találtak valamilyen hiányosságot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Bondi gunmen 'meticulously' planned attack for months, police allege

Bondi gunmen 'meticulously' planned attack for months, police allege

Police release a tranche of documents allegedly tracing the suspects' movements prior to the deadly shooting.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 22. 09:52
Még nincs itt a hazai uborkaszezon
2025. december 22. 05:00
Van, amelyik nyitva lesz, van, amelyik nem - boltok december 24-én
×
×
×
×