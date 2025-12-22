ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 22. hétfő
Tüntetõ kamionosok haladnak a fõvárosi Árpád hídon 2025. december 22-én. A fuvarozók a díjak megemelése ellen tiltakoznak. Az Építési és Közlekedési Minisztérium december 19-én hét fuvarozói szervezet képviselõivel írt alá megállapodást; minden fuvarozói szervezettel megegyezett, egy szervezet kivételével. A minisztérium tájékoztatása szerint a megállapodás aláírásával a fuvardíjak méltányos emelése valósul meg 2026-ban.
Nyitókép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA

Az útdíjemelések visszavonását követelte több száz, főként kamionnal vidékről a fővárosba felvonuló fuvarozó - a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Átadták az M4-es új szakaszát. Július végéig meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat az Ukrajna elleni agresszió miatt az Európai Unió Tanácsa.

Az útdíjemelések visszavonását követelte több száz, főként kamionnal vidékről a fővárosba felvonuló fuvarozó. A tiltakozók este a Hősök terénél fejezték be a demonstrációt. Orosz Tibor, a demonstráció szervezője a 24.hu-nak elmondta: addig folytatják a tiltakozást, amíg eredményt nem érnek el. A közlekedési minisztériumban folytatott tárgyalások eredményéről a résztvevők közleményt ígértek.

Az elmúlt 15 évben a magyar gyorsforgalmi úthálózat hossza 1.273 kilométerről csaknem 2 ezer kilométerre nőtt, így lakosságarányosan eléri a legfejlettebb nyugat-európai országok szintjét – hangsúlyozta a miniszterelnök az M4-es új szakaszának átadásán. Orbán Viktor hozzátette: a kormány 8 dunai és tiszai hidat épített, és már 22 megyei jogú város érhető el sztrádán.

Januártól 10 százalékkal emelkedik a szakképzésben dolgozók bére - erősítette meg a területért felelős államtitkár. Az intézkedés 24 ezer oktatót érint, és a kormány 32 milliárd forintot biztosít erre a célra.

Megjelent a Magyar Közlönyben a 14. havi nyugdíjról szóló jogszabály. az ellátás összege jövőre a teljes havi összeg 25 százaléka. Januártól 3,6 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, és februárban érkezik a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első heti részlete.

Idén is előrehozottan, karácsony előtt érkeznek a januári családtámogatási ellátások. A posta az előrehozott ellátások kézbesítését ma kezdte meg.

Szigorodnak a halasztott fizetés szabályai 2026. november 20-tól. Akkor lép életbe a fogyasztói hitelekről szóló törvény módosítása. A változások értelmében bizonyos Buy Now, Pay Later konstrukciókra a fogyasztási hitelekre vonatkozó előírások lesznek érvényesek, beleértve a hitelképesség-vizsgálatot és a részletesebb tájékoztatást.

Megkapta a főváros az új trolikért járó 8,8 milliárd forintot a kormánytól – közölte Facebook-oldalán a főpolgármester. A közösségi közlekedés működtetésére járó 12 milliárd azonban még mindig nem érketett meg. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, hogy a kormány még mindig bliccel.

A jövő évi választás fő kérdésének a háború vagy béke ügyét nevezte a miniszterelnök a TV2-nek adott interjúban. Orbán Viktor ismét arról beszélt, hogy a jövő évi lehet a várható háború előtti utolsó választás Magyarországon. Úgy fogalmazott: most egy háborúmentes karácsonyunk lesz, de a háborús veszély nem múlt el. Megismételte: azt akarja, hogy Magyarország nagy legyen és legyen oka az önbecsülésre, dicsőségre.

Újabb félévvel, július 31-ig meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat az Ukrajna elleni agresszió miatt az Európai Unió Tanácsa. A korlátozások a kereskedelemre, pénzügyekre, energiára, technológiára, közlekedésre és luxuscikkekre terjednek ki, valamint tiltják az orosz tengeri nyersolaj importját és több bankot kizártak a SWIFT-rendszerből.

A NATO főtitkára szerint Donald Trump az egyetlen, aki képes Vlagyimir Putyint tárgyalóasztalhoz ültetni és békekötésre késztetni. Mark Rutte hangsúlyozta, hogy az amerikai elnök megerősítette a NATO iránti elkötelezettséget, ugyanakkor elvárja a tagállamoktól a védelmi kiadások jelentős növelését, amit azok teljesítenek.

Robbantás áldozata lett az orosz fegyveres erők operatív felkészítésért felelős vezetője. Az orosz Nyomozó Bizottság közölte, hogy Moszkvában, a tábornok gépkocsijában robbant fel a pokolgép. Az ügyben büntetőeljárás indult.

Grönlandi különmegbízottnak nevezte ki Jeff Landry louisianai kormányzót az amerikai elnök. Donald Trump a Truth Social közösségi portálon úgy fogalmazott: Jeff Landry határozottan fogja képviselni az amerikai érdekeket. Dánia külügyminisztere felháborítónak nevezte a különmegbízott kinevezését, és nagyobb tiszteletet követelt a Dán Királyság területi integritása iránt.

Befejező szakaszába lépett az INA horvát olajipari vállalat rijekai olajfinomítójának korszerűsítése. A teljes komplexumot 2026 első negyedévének végén helyezhetik üzembe.

Holnaptól ideiglenes importvámokat vezet be az unióból származó egyes tejtermékekre Kína. A vámok mértéke 21,9 és 42,7 százalék között lesz. Az intézkedés egy 2024 augusztusa óta tartó dömpingellenes vizsgálat előzetes eredményein alapul, amely szerint az uniós támogatások károsították a kínai termelőket.

Szlovéniában március 22-én tartják a parlamenti választásokat – jelentette be a köztársasági elnök. Az államfő január 12-én írja alá a rendeletet, a voksolást pedig a kiírást követő 60–90 napon belül kell megtartani.

Kibertámadás zavarta meg a francia posta és annak bankszolgáltatása működését. A hekkerek elérhetetlenné tették az online fizetéseket és a csomagok továbbítását a karácsonyi csúcsidőszakban.

Japán újraindíthatja a világ legnagyobb atomerőművét. A TEPCO által üzemeltetett 7 reaktorból álló komplexum 6. blokkját várhatóan 2026 januárjában kapcsolják vissza a hálózatra, ami mintegy 2 százalékkal növelheti Tokió környékének áramellátását.

Ausztráliában a hatóságok szerint hónapokig készült a sydney-i Bondi Beachen elkövetett terrortámadásra a két elkövető. Apa és fia házi készítésű robbanószerekkel és lőfegyverekkel támadtak a Hanuka fesztivál résztvevőire, a szerkezetek azonban nem robbantak fel. A december 14-i vérengzésben 15 ember vesztette életét.

Meghalt Chris Rea brit énekes-zeneszerző. A család szóvivője a BBC-t értesítette a művész haláláról. Rövid betegség után, családja körében hunyt el a kórházban.

