Egy napra ingyenessé tesznek egy hazai fürdőt

„December 27-én díjmentes nyílt napra várjuk a tóalmásiakat és minden fürdőzni vágyót a Tóalmási Szent András Gyógyvizes Strandfürdő strandra” – jelentette be Fodor Sándor polgármester a Facebookon. Mint írta, a fürdő most üzemszünetben van, de a korábbi szivattyúleállás miatt szeretnének egy kis ünnepi kikapcsolódást biztosítani mindenkinek, aki a két ünnep között feltöltődésre vágyik.

Feltöltött termálmedence, nagymedence és a szauna várja majd a vendégeket, akiket forralt borral is kínálnak majd.

A létesítmény október óta tart zárva, mert meghibásodott a termálkút szivattyúja, és most még nem is tudnak újra nyitni, várhatóan január második feléig elhúzódnak a javítási munkálatok, akkor nyithatnak csak ki a megszokott rend szerint. A december 27-i nyílt nap egy kivétel lesz.