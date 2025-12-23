ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.61
usd:
329.96
bux:
110890.99
2025. december 23. kedd Viktória
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Egy napra ingyenessé tesznek egy hazai fürdőt

Infostart

A hidegben jól jöhet a szerencséseknek a meleg víz kényeztetése, sőt, még egy italt is kaphatnak.

„December 27-én díjmentes nyílt napra várjuk a tóalmásiakat és minden fürdőzni vágyót a Tóalmási Szent András Gyógyvizes Strandfürdő strandra” – jelentette be Fodor Sándor polgármester a Facebookon. Mint írta, a fürdő most üzemszünetben van, de a korábbi szivattyúleállás miatt szeretnének egy kis ünnepi kikapcsolódást biztosítani mindenkinek, aki a két ünnep között feltöltődésre vágyik.

Feltöltött termálmedence, nagymedence és a szauna várja majd a vendégeket, akiket forralt borral is kínálnak majd.

A létesítmény október óta tart zárva, mert meghibásodott a termálkút szivattyúja, és most még nem is tudnak újra nyitni, várhatóan január második feléig elhúzódnak a javítási munkálatok, akkor nyithatnak csak ki a megszokott rend szerint. A december 27-i nyílt nap egy kivétel lesz.

Kezdőlap    Belföld    Egy napra ingyenessé tesznek egy hazai fürdőt

fürdő

ingyenes

tóalmás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.23. kedd, 18:00
Blanckenstein Miklós
nyugalmazott katolikus pap
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az amerikai tőzsde ritka teljesítményre készül – már csak 3% hiányzik

Az amerikai tőzsde ritka teljesítményre készül – már csak 3% hiányzik

Emelkedéssel zártak pénteken az amerikai tőzsdék, amelyet az ázsiai piacokon szintén erősödés követett ma reggel. A mesterséges intelligencia körüli feléledő optimizmus hozzájárult a jó hangulathoz. Európában ehhez képest visszafogott mozgások voltak a mai kereskedésben, enyhe esés volt a jellemző a tőzsdéken. Közben a nemesfémek ralija tovább folytatódott, az arany új történelmi csúcsra ment, de jól teljesít az ezüst is. Emelkedett az olaj ára is a Venezuela közelében fokozódó geopolitikai feszültségek miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus

Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus

Egyre nagyobb szorzókra is nagy pénzeket raknak a Tippmixen a fogadók, és volt pár egészen hihetetlen nyeremény 2025-ben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia escalates attacks on key Ukrainian region of Odesa

Russia escalates attacks on key Ukrainian region of Odesa

President Volodymyr Zelensky warned the attacks were an attempt by Moscow to block Ukraine's access to maritime logistics.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 23. 05:32
Drágul a parkolás Budapesten
2025. december 23. 05:04
Vasúti horror: nyitott sorompók között vágtatott el a vonat – autós videó
×
×
×
×