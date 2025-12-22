ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.64
usd:
330.77
bux:
110890.99
2025. december 22. hétfő Zénó
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Getty Images

Európának fájó döntést hoztak a kínaiak

Infostart / MTI

Kína ideiglenes importvámokat vezet be egyes, az Európai Unióból (EU) származó tejtermékekre – közölte a kínai kereskedelmi minisztérium hétfőn.

A 21,9 és 42,7 százalék közötti mértékű vámok december 23-tól lépnek hatályba, és egy 2024 augusztusa óta tartó vizsgálat előzetes eredményein alapulnak – áll a közleményben.

A tárca szerint az uniós tejipar jelentős támogatásokban részesül, az EU-ból érkező import pedig érzékelhetően károsította a kínai termelőket. A vizsgálat a végleges döntésig folytatódik, az ideiglenes intézkedések később módosulhatnak – tették hozzá.

Az intézkedés a Kína és az Európai Unió között évek óta fennálló kereskedelmi viták sorába illeszkedik. Brüsszel 2023-ban indított vizsgálatot a Kínában gyártott elektromos járművek ellen, amire Peking válaszul több uniós termékre, köztük szeszes italokra, sertéshúsra és tejtermékekre vetett ki vámokat.

Az EU-ból származó sertéshús-termékekre vonatkozó vámokat azonban a múlt héten jelentősen csökkentették: a korábban akár 62,4 százalékos vámokat módosítva végül 4,9 és 19,8 százalék közötti importvámokat állapítottak meg egy 18 hónapos vizsgálat lezárásaként.

A kínai minisztérium hangsúlyozta: 2025 eleje óta nem indított új eljárást az Európai Unió ellen, csupán korábbi dömpingellenes ügyeket zárt le, miközben az EU több eljárást is lefolytatott Kínával szemben.

Kezdőlap    Gazdaság    Európának fájó döntést hoztak a kínaiak

kína

európai unió

tejtermék

importvám

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.23. kedd, 18:00
Blanckenstein Miklós
nyugalmazott katolikus pap
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Még a Bitcoin egyik legnagyobb mecénása is megrettent a legutóbbi kriptozuhanástól

Még a Bitcoin egyik legnagyobb mecénása is megrettent a legutóbbi kriptozuhanástól

Michael Saylor vállalata, a Strategy az elmúlt héten felfüggesztette Bitcoin-vásárlásait, miközben 2,19 milliárd dollárra növelte készpénztartalékát. Úgy tűnik, a világ legnagyobb digitáliseszköz-tartalékkal rendelkező cége hosszabb kriptotélre rendezkedik be - írta a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Mindenre emlékszel, ami 2025-ban történt a sportvilágban? Teszteld le nálunk!

Kvíz: Mindenre emlékszel, ami 2025-ban történt a sportvilágban? Teszteld le nálunk!

A Pénzcentrum nagy 2025-ös sportkvízével most letesztelheted, mennyire részletesen emlékszel az idei sporteredményekre, győztesekre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
New Trump envoy says he will serve to make Greenland part of US

New Trump envoy says he will serve to make Greenland part of US

Denmark warns Washington to respect its sovereignty, while Greenland says it will decide its own future.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 22. 16:52
Nagy adventi élelmiszer-ellenőrzést tartott az NKFH
2025. december 22. 16:38
Jó hírek a kkv-knak: számos könnyítést hoz 2026
×
×
×
×