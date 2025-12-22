ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 22. hétfő
Külföld
Útépítés, aszfaltozás,
Nyitókép: Arctic-Images / Getty Images

Hat óra alatt aszfaltoztak le 2 és fél kilométert a körgyűrűn - látványos videó készült a munkáról

Infostart

Órák alatt helyrehozták a leromlott állapotú szakaszt a pekingi körgyűrűn.

A nagyjából 22 millió fős Peking közlekedését egy hat körgyűrűből álló, komplex hálózat szolgálja ki. A december eleji munkálatok a negyedik körgyűrűt érintették, amely a városközponttól körülbelül 8 kilométerre fut. Mivel a gyűrű kiesése azonnal megbénítaná a környező városrészeket, a hatóságoknak minimálisra kellett csökkenteniük a kieső időt.

A felújítás során egy 2,4 kilométeres szakaszt hoztak helyre, amelyhez nyolcezer tonna új aszfaltot használtak fel.A képet árnyalja, hogy 4 forgalmi sávról volt szó.

A munkát kizárólag éjszaka, a legkisebb forgalmú órákban végezték el - írja a vezess.hu.

Bár az éjszakai órákban is sűrű volt a forgalom, a gyors beavatkozásnak köszönhetően a reggeli csúcsidőben már zavartalanul haladhattak az autósok a megújult útfelületen.

Hat óra alatt aszfaltoztak le 2 és fél kilométert a körgyűrűn - látványos videó készült a munkáról

kína

közlekedés

aszfaltozás

