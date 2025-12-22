ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 22. hétfő
Nyitókép: Unsplash

Utasszállító gépek voltak halálos veszélyben Elon Musk felrobbant rakétája miatt

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Három légi járat is extrém helyzet miatti vészjelzést adott le azután, hogy felrobbant Elon Musk, Space X nevű cégének rakétája. Az egyik pilóta ezek után kénytelen volt átrepülni a törmeléken – derült ki, közel egy évvel az eset után.

A Space X tesztrakétája még idén januárban, nem sokkal a fellövés után robbant fel. Darabkái többtucatnyi üstökösre emlékeztető, látványos fénycsíkot húzva hullottak a tengerbe a karibi térségben. A nézelődők a földről csodálták a meteor-záporra emlékeztető jelenséget – ami viszont komoly gondokat okozott a közelben haladó repülőgépek számára.

Három repülőgép pilótája, összesen 450 emberrel a fedélzeten, nehéz döntés elé került: vagy átrepülnek a zuhanó törmelék között, vagy vészesen lecsökken az üzemanyaguk és víztartalékuk. Mindez az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóság, az FAA anyagaiból derült ki.

A kiszivárgott anyagokat a Wall Street Journal tette közzé. Ezek arra utaltak, hogy a január 16-i detonáció jóval nagyobb veszélyt jelentett a légi járatokra, mint azt korábban, nyilvánosan elismerték.

Napvilágra került egy audiofelvétel is, amelyen a irányítótorony közli a pilótákkal:

„rakétakilövés volt, a rakéta felrobbant és Miami és köztük törmelék van a levegőben, ami gyakorlatilag az egész államunkat lefedi. Arra kérem az összes járatot, hogy hagyja el a térséget a törmelék miatt”.

Elon Musk cége akkor hetedszer lőtte fel – legénység nélkül – Starship nevű rakétáját, amely egy jövőbeli Mars-misszió prototípusa. A légi irányítók a robbanás után azt közölték egy JetBlue járattal, hogy „saját felelősségére folytathatja az útját”. A törmelék ugyanis közel egy órára veszélyessé tette a repülést az érintett területen. Két gép a helyzet miatt túl közel repült egymáshoz és a forgalomirányítóknak kellett beavatkozniuk, hogy elkerüljék a balesetet.

A légi irányítók azt is közölték a géppel, hogy csak akkor tud továbbrepülni és leszállni a Puerto Ricohoz tartozó San Juan repterén, ha vészhelyzetet jelent. Jött is a válasz, hogy „ebben az esetben vészhelyzetet jelentünk, Mayday, mayday, mayday”. Egy Iberia és egy Word2Fly-járat üzemanyag-vészhelyzetet jelentett és átrepült a veszélyes szakaszon. Végül mindhárom, érintett gép gond nélkül leszállt.

Szakértők szerint, ha a törmelék darabkái beléjük csapódtak volna, az akár életveszélyes helyzetet is okozhatott volna.

A Szövetségi Légügyi Hatóság szerint a SpaceX közben nem hívta azt a forróvonalat, amin be kellett volna jelentenie, hogy technikai gondjai merültek fel. Az FAA hetekkel az eset után vizsgálatot indított, hogy kiderítse: hogyan lehetne eredményesebben menedzselni a potenciális rakétatörmelék okozta helyzeteket és márciusban, egy további Space X rakéta felrobbanása még sürgetőbbé tette a fellépést.

Még abban a hónapban leállították a vizsgálatot, mert közölték, hogy már betartják az ajánlásaikat. Az FAA közben jelezte, hogy a jövőben évi 2-400 rakéta-fellövéssel számolnak.

KAPCSOLÓDÓ HANG

