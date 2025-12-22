ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 22. hétfő Zénó
Egy rendőr éppen megbilincsel egy férfit.
Nyitókép: Pexels

Horogra akadt egy újabb unokázós csaló

Elfogtak a rendőrök egy férfit Tiszaújvárosban, aki idős emberektől kicsalt pénzt szállított felsőbb kapcsolatainak - közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság. hétfőn a police.hu oldalon.

Múlt hét csütörtökön egy 89 éves nőtől 1,6 millió forintot csaltak ki arra hivatkozva, hogy a fia rendőrségi ügybe keveredett. A ház előtti kerítésre akasztott összeget egy futár vitte el, akit azonban a sértett nem látott - írja a police.hu.

A rendőrök az adatgyűjtés során megállapították, hogy pár nappal korábban Békéscsabán hasonló módszerrel, ugyanazt a járművet használva csaltak ki kétmillió forintot egy másik idős nőtől, majd másnap még két bejelentés érkezett a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságra, hogy csalók környékeztek meg időseket.

A rendőrök a korábban begyűjtött információk alapján akciót szerveztek,

minden gyanús járművet megvizsgáltak, végül a helyi rendőrkapitány egy parkolóban kiszúrta a futár autóját, és intézkedett a sofőrrel szemben, aki a helyszínen elmondta, hogy aznap még két helyre ment volna pénzt felvenni felsőbb kapcsolatai utasításai alapján.

A nyomozók a 43 éves férfit gyanúsítottként hallgatták ki csalás miatt.

Címképünk illusztráció

Bűnügyek    Horogra akadt egy újabb unokázós csaló

