ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.71
usd:
330.71
bux:
110890.99
2025. december 22. hétfő Zénó
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! címû mûsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2024. december 13-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: azt akarjuk, hogy Magyarország nagy és gazdag legyen

Infostart / MTI

Tiszteletet kiváltó nagy nemzet vagyunk és ez legyen nyilvánvaló az egész világ számára - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a TV2 Tények című műsorának különkiadásában hétfőn este sugárzott interjúban.

A kormányfő célként jelölte meg, hogy eközben legyenek nagy gazdasági sikereink, ez nemcsak gazdasági szinten jó, hanem a magyar családokat is gazdagítja. A magyarok legyenek jómódúak - foglalta össze a célkitűzéseket a kormányfő, aláhúzva: ő erre vállalkozott.

Rámutatott: ehhez fel kellett rúgni jó néhány tabut, teljesen új adórendszert kellett bevezetni, a családokat kellett a középpontba állítani, az IMF-et haza kellett küldeni, a nagy multikat be kellett vonni a közteherviselésbe és még nagyon sok munka van, hogy elérjenek oda, hogy elmondhassák:

a magyarok egy jómódú családokból álló nemzet.

A vele készült interjúban a kormányfő arról beszélt: attól függetlenül, hogy a befagyasztott orosz vagyon felhasználásától visszakozott az Európai Unió, "az irány nem változott" Brüsszelben.

Most egy háborúmentes karácsonyunk lesz, de a háborús veszély nem múlt el, mert az EU - leszámítva Csehországot, Magyarországot és Szlovákiát - továbbra is "a háború felé mozdul, arra tart" - fogalmazott. Utalt arra, hogy a három országot kivéve a többi tagállam úgy döntött, Ukrajna két évre 90 milliárd eurót kaphat.

Mivel azonban "az uniónak nincs pénze", úgy döntöttek, hogy a bankároktól kérnek kölcsön, "miközben tudjuk, hogy az a pénz, amit Ukrajnának adunk kölcsönbe, soha nem jön vissza" - jelentette ki. Orbán Viktor rámutatott: a végén az uniós tagállamoknak kell helytállniuk a bankárok felé, s - miután a hitelfelvétel mögé garanciát kell tenni - az volt a kérdés, ki vállalja ezt. Ekkor mondták a szlovákok, a csehek és a magyarok, hogy ebben nem hajlandóak részt venni - emlékeztetett.

"Mi a saját adófizető polgáraink egyetlen adóforintját sem akarjuk betenni egy ilyen kétes kölcsönmanőverbe,

(…) mi ebből kimaradtunk, a többiek meg benne vannak a slamasztikában" - vélekedett a kormányfő. A magyar családoknak 400 milliárd forintjába került volna a brüsszeliek manővere, azaz ennyit sikerült spórolni a magyar családok számára.

Orbán Viktor azt mondta, az egyik legélesebb választóvonal ma az európai és a magyar politikában az, hogy vannak háborúpártiak és vannak békepártiak. Hozzátette, Magyarországon a Tisza Párt a háborús párt, a Fidesz-KDNP a békepárt, Európában az Európai Néppárt a háborús párt, a Patrióták pedig a békepárt.

A kormányfő azt mondta, a többségben lévő európai háborús párt bejelentette, hogy Európának 2030-ig készen kell állni arra, hogy megvív egy háborút Oroszországgal. "Ha ez így van, márpedig most ez így van, akkor a várható háború előtti utolsó magyar parlamenti választás 2026-ban lesz Magyarországon" - fogalmazott, úgy értékelve, ennek a választásnak a háború vagy a béke lesz a fő kérdése.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor: azt akarjuk, hogy Magyarország nagy és gazdag legyen

orbán viktor

miniszterelnök

tv2

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.23. kedd, 18:00
Blanckenstein Miklós
nyugalmazott katolikus pap
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Döbbenetes számok: 270 milliárd forint vált köddé az MNB-alapítványok vagyonábol

Döbbenetes számok: 270 milliárd forint vált köddé az MNB-alapítványok vagyonábol

A Magyar Nemzeti Bank által létrehozott PADME alapítvány vagyonának döntő részét elveszítette: az eredeti 283 milliárd forintból 2024 végére mindössze 13 milliárd maradt, vagyis mintegy 270 milliárd forint tűnt el - számolt be a hvg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Legendás sorozat tér vissza a képernyőre: örülhetnek a magyar nézők, régóta vártak erre

Legendás sorozat tér vissza a képernyőre: örülhetnek a magyar nézők, régóta vártak erre

Kemény bűnügyi drámák, világsztárok főszereplésével készült dokumentumsorozatok és egy új Marvel-produkció is érkezik januárban a Disney+-ra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
New Trump envoy says he will serve to make Greenland part of US

New Trump envoy says he will serve to make Greenland part of US

Denmark warns Washington to respect its sovereignty, while Greenland says it will decide its own future.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 22. 18:08
Új üzemeltetője van a budapesti közbringarendszernek
2025. december 22. 17:29
Súlyos baleset Füzesabonynál, késő estig szünetelhet a vonatforgalom
×
×
×
×