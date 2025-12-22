Orbán Viktor: azt akarjuk, hogy Magyarország nagy és gazdag legyen

A kormányfő célként jelölte meg, hogy eközben legyenek nagy gazdasági sikereink, ez nemcsak gazdasági szinten jó, hanem a magyar családokat is gazdagítja. A magyarok legyenek jómódúak - foglalta össze a célkitűzéseket a kormányfő, aláhúzva: ő erre vállalkozott.

Rámutatott: ehhez fel kellett rúgni jó néhány tabut, teljesen új adórendszert kellett bevezetni, a családokat kellett a középpontba állítani, az IMF-et haza kellett küldeni, a nagy multikat be kellett vonni a közteherviselésbe és még nagyon sok munka van, hogy elérjenek oda, hogy elmondhassák:

a magyarok egy jómódú családokból álló nemzet.

A vele készült interjúban a kormányfő arról beszélt: attól függetlenül, hogy a befagyasztott orosz vagyon felhasználásától visszakozott az Európai Unió, "az irány nem változott" Brüsszelben.

Most egy háborúmentes karácsonyunk lesz, de a háborús veszély nem múlt el, mert az EU - leszámítva Csehországot, Magyarországot és Szlovákiát - továbbra is "a háború felé mozdul, arra tart" - fogalmazott. Utalt arra, hogy a három országot kivéve a többi tagállam úgy döntött, Ukrajna két évre 90 milliárd eurót kaphat.

Mivel azonban "az uniónak nincs pénze", úgy döntöttek, hogy a bankároktól kérnek kölcsön, "miközben tudjuk, hogy az a pénz, amit Ukrajnának adunk kölcsönbe, soha nem jön vissza" - jelentette ki. Orbán Viktor rámutatott: a végén az uniós tagállamoknak kell helytállniuk a bankárok felé, s - miután a hitelfelvétel mögé garanciát kell tenni - az volt a kérdés, ki vállalja ezt. Ekkor mondták a szlovákok, a csehek és a magyarok, hogy ebben nem hajlandóak részt venni - emlékeztetett.

"Mi a saját adófizető polgáraink egyetlen adóforintját sem akarjuk betenni egy ilyen kétes kölcsönmanőverbe,

(…) mi ebből kimaradtunk, a többiek meg benne vannak a slamasztikában" - vélekedett a kormányfő. A magyar családoknak 400 milliárd forintjába került volna a brüsszeliek manővere, azaz ennyit sikerült spórolni a magyar családok számára.

Orbán Viktor azt mondta, az egyik legélesebb választóvonal ma az európai és a magyar politikában az, hogy vannak háborúpártiak és vannak békepártiak. Hozzátette, Magyarországon a Tisza Párt a háborús párt, a Fidesz-KDNP a békepárt, Európában az Európai Néppárt a háborús párt, a Patrióták pedig a békepárt.

A kormányfő azt mondta, a többségben lévő európai háborús párt bejelentette, hogy Európának 2030-ig készen kell állni arra, hogy megvív egy háborút Oroszországgal. "Ha ez így van, márpedig most ez így van, akkor a várható háború előtti utolsó magyar parlamenti választás 2026-ban lesz Magyarországon" - fogalmazott, úgy értékelve, ennek a választásnak a háború vagy a béke lesz a fő kérdése.