Az IFFHS-nél nem kérdés, ki a legjobb edző – íme, a top 10

A lista élére Luis Enrique, a francia bajnok és Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain mestere került. Az első tízben ott van a német, az olasz és a spanyol bajnoki címvédő vezetőedzője, a Premier League-ből pedig a jelenlegi listavezető Arsenal és a klubvilágbajnok Chelsea szakvezetője is.

A Szoboszlai Dominik mellett immár Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool FC tavasszal megnyerte az angol bajnokságot, jelenleg ötödik a tabellán, a BL alapszakaszában pedig a kilencedik helyen áll.

A női csapatot irányító edzők rangsorában a BL-győztes Arsenal trénere, Renée Slegers végzett az élen.

Az év legjobb – klubcsapatot irányító – edzői az IFFHS-nél:

férfi csapatok:

Luis Enrique (spanyol, Paris Saint-Germain) 222 pont Enzo Maresca (olasz, Chelsea FC) 60 Hans-Dieter Flick (német, FC Barcelona) 57 Vincent Kompany (belga, Bayern München) 42 Mikel Arteta (spanyol, Arsenal) 24 Antonio Conte (olasz, SSC Napoli) 21 Simone Inzaghi (olasz, Internzionale/al-Hilal FC) 17 Xabi Alonso (spanyol, Bayer Leverkusen/Real Madrid) 14 Abel Ferreira (portugál, SE Palmeiras) 10 Krunoslav Jurcic (horvát, Pyramids FC) és Filipe Luis (brazil, CR Flamengo) 9-9

női csapatok: