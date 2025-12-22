Az IFFHS-nél nem kérdés, ki a legjobb edző – íme, a top 10

A lista élére Luis Enrique, a francia bajnok és Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain mestere került. Az első tízben ott van a német, az olasz és a spanyol bajnoki címvédő vezetőedzője, a Premier League-ből pedig a jelenlegi listavezető Arsenal és a klubvilágbajnok Chelsea szakvezetője is.
A Szoboszlai Dominik mellett immár Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool FC tavasszal megnyerte az angol bajnokságot, jelenleg ötödik a tabellán, a BL alapszakaszában pedig a kilencedik helyen áll.
A női csapatot irányító edzők rangsorában a BL-győztes Arsenal trénere, Renée Slegers végzett az élen.
Az év legjobb – klubcsapatot irányító – edzői az IFFHS-nél:
férfi csapatok:
- Luis Enrique (spanyol, Paris Saint-Germain) 222 pont
- Enzo Maresca (olasz, Chelsea FC) 60
- Hans-Dieter Flick (német, FC Barcelona) 57
- Vincent Kompany (belga, Bayern München) 42
- Mikel Arteta (spanyol, Arsenal) 24
- Antonio Conte (olasz, SSC Napoli) 21
- Simone Inzaghi (olasz, Internzionale/al-Hilal FC) 17
- Xabi Alonso (spanyol, Bayer Leverkusen/Real Madrid) 14
- Abel Ferreira (portugál, SE Palmeiras) 10
- Krunoslav Jurcic (horvát, Pyramids FC) és Filipe Luis (brazil, CR Flamengo) 9-9
női csapatok:
- Renée Slegers (holland, Arsenal) 145 pont
- Pére Romeu (spanyol, FC Barcelona) 120
- Sonia Bompastor (francia, Chelsea FC) 97
- Jonatan Giraldez (spanyol, Washington/Olympique Lyon) 27
- Vlatko Andonovski (amerikai, Kansas City Current) és Jerry Tshabalala (dél-afrikai, Mamelodi/SC Casablanca) 7-7
- Pedro Martínez (spanyol, Tigres UANL) 6
- Oscar Torres (mexikói, Pachuca FC) és Jonas Urias (brazil, Cruzeiro) 5-5
- Liv Lin (kínai, Vuhan Csianghan) 4