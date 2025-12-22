Meghalt James Ransone, a Drót és az IT színésze

December 19-én meghalt James Ransone. A 46 éves színész a Los Angeles-i halottkém jelentése szerint öngyilkos lett – írja a hvg.hu.

A baltimore-i születésű színész leginkább a Drót című sorozatból volt ismert. Első filmszerepét 2001-ben kapta a The American Astronaut című filmben, 2006-ban pedig már Clive Owen és Denzel Washington mellett játszott A belső emberben.

Fontosabb filmjei közé tartozik a Sinister, a Gemini, az Elrabolt világ és az Az – Második fejezet. Utóbbiban a felnőtt Eddie Kaspbraket játszotta. 2021-ben pedig ő volt Max a Fekete telefonban és annak folytatásában.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24 órában elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!