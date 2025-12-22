ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.83
usd:
330.48
bux:
110647.62
2025. december 22. hétfő Zénó
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
WESTWOOD, CALIFORNIA - AUGUST 26: James Ransone attends the premiere of Warner Bros. Pictures It Chapter Two at Regency Village Theatre on August 26, 2019 in Westwood, California.
Nyitókép: Emma McIntyre/FilmMagic/Getty Images

Meghalt James Ransone, a Drót és az IT színésze

Infostart

A színész 46 éves korában hunyt el, a halottkém jelentése szerint önkezével vetett véget az életének.

December 19-én meghalt James Ransone. A 46 éves színész a Los Angeles-i halottkém jelentése szerint öngyilkos lett – írja a hvg.hu.

A baltimore-i születésű színész leginkább a Drót című sorozatból volt ismert. Első filmszerepét 2001-ben kapta a The American Astronaut című filmben, 2006-ban pedig már Clive Owen és Denzel Washington mellett játszott A belső emberben.

Fontosabb filmjei közé tartozik a Sinister, a Gemini, az Elrabolt világ és az Az – Második fejezet. Utóbbiban a felnőtt Eddie Kaspbraket játszotta. 2021-ben pedig ő volt Max a Fekete telefonban és annak folytatásában.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24 órában elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

Kezdőlap    Kultúra    Meghalt James Ransone, a Drót és az IT színésze

egyesült államok

színész

los angeles

meghalt

öngyilkosság

james ransone

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A csehek és a sorkatonaság, érdekes felmérés készült

A csehek és a sorkatonaság, érdekes felmérés készült

A csehek 53 százaléka egyetért az adminisztratív katonai nyilvántartás esetleges bevezetésével, míg egyharmaduk ellenzi azt – derül ki az NMS ügynökségnek a Cseh Rádió számára készített felméréséből. Az adminisztratív nyilvántartás a 18 és 60 év közötti cseh állampolgárokat érintené, akikre a hadkötelezettség vonatkozik.
 

Németország már a drónháborúra készül

Minden bizonytalan Vlagyimir Putyin körül, csak találgatnak a hírszerzők

Volodimir Zelenszkij elégedettnek tűnik, de „Moszkva nem mutat hajlandóságot”

Brutális fegyvervásárlásba kezd Oroszország egyik nyugati szomszédja

VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váltás a vállalati pénzügyekben: itt az OTP SingleMarket

Váltás a vállalati pénzügyekben: itt az OTP SingleMarket

A magyar cégek egyre inkább a digitális csatornákon intézik pénzügyeiket, a mobilfizetés, az azonnali átutalás és az online követeléskezelés mindennapossá vált. A bankok ehhez igazodva folyamatosan fejlesztik szolgáltatásaikat. Így tesz az OTP Bank is, amely december 23-án kivezeti a vállalati OTPdirekt befektetési szolgáltatásait, helyüket az új vállalati net- és mobilbank, illetve az OTP SingleMarket veszi át, BÉT‑ és Xetra‑hozzáféréssel. A fejlesztések mellett a védelemre is nagyobb hangsúly kerül, az OTP MobilBankban megtalálható Utalásőr, a Pánikgomb és a központi visszaélésszűrés célja, hogy a kényelem mellé biztonság társuljon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási botrány robbant: rengeteg Visa és MasterCard kártyatulajt vertek át titokban, sok pénzük bánta

Óriási botrány robbant: rengeteg Visa és MasterCard kártyatulajt vertek át titokban, sok pénzük bánta

A kártérítésre azok az ügyfelek jogosultak, akik független, nem banki üzemeltetésű ATM-eknél fizettek díjat készpénzfelvételkor.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Bondi gunmen 'meticulously' planned attack for months, police allege

Bondi gunmen 'meticulously' planned attack for months, police allege

Police release a tranche of documents allegedly tracing the suspects' movements prior to the deadly shooting.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 18. 13:18
A YouTube nyerte az Oscar-gála közvetítési jogát
2025. december 16. 21:40
Leslie Mandoki nagyszabású adománygyűjtésen van túl – két koncertfilmje is érkezik
×
×
×
×