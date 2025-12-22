Grönlandi különmegbízottat nevezett ki az amerikai elnök

Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök szerint a döntés Grönland számára nem változtat semmin. Dánia külügyminisztere "felháborítónak" nevezte a különmegbízott kinevezését, és nagyobb tiszteletet követelt a Dán Királyság területi integritása iránt.

Landry "érti, mennyire alapvető fontosságú Grönland az Egyesült Államok nemzetbiztonsága szempontjából", és határozottan képviselni fogja az amerikai érdekeket "az Egyesült Államok, szövetségesei, sőt a világ biztonsága és túlélése" érdekében - írta Trump helyi idő szerint vasárnap késő este közzétett bejegyzésében. Jeff Landry az X-en közzétett bejegyzésében megköszönte a felkérést.

Thank you @realDonaldTrump! It’s an honor to serve you in this volunteer position to make Greenland a part of the U.S. This in no way affects my position as Governor of Louisiana! — Governor Jeff Landry (@LAGovJeffLandry) December 22, 2025

"Megtiszteltetés, hogy önkéntes pozícióban szolgálhatom Önt, hogy Grönland az Egyesült Államok részévé váljon" – írta Landry. Hozzáfűzte, hogy a kinevezés semmilyen módon nem fogja befolyásolja a louisianai kormányzói pozícióját.

Grönland miniszterelnöke, Jens-Frederik Nielsen azt írta: ismét egy új bejelentésre ébredtek az Egyesült Államok elnökétől, amely nagy horderejűnek tűnhet, de Grönland számára nem változtat semmin, mivel a sziget maga dönt a saját jövőjéről. "Grönland a grönlandiaké, és területi integritását tiszteletben kell tartani" - emelte ki a közösségi médiában közzétett bejegyzésében. A kormányfő hozzáfűzte: a terület nyitott az együttműködésre más országokkal,

de ennek minden esetben a grönlandiak akaratának és döntésének tiszteletben tartásával kell történnie.

A dán parlament grönlandi származású képviselője, Aaja Chemnitz meglátása szerint nem a különmegbízott kinevezésével van a gond. "A probléma az, hogy ő azt a feladatot kapta, hogy átvegye az irányítást Grönland fölött, illetve az Egyesült Államok részévé tegye azt, de Grönlandon erre nincs igény" - fogalmazott. Rámutatott: Grönlandon az emberek azt szeretnék, hogy a sziget önálló maradjon, és maga dönthessen a jövőjéről.

Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter a TV 2 dán televíziónak nyilatkozva kijelentette: mélyen felháborítja az Egyesült Államok grönlandi különmegbízottjának kinevezése, és különösen felháborítónak tartja a megbízott Grönland hovatartozásáról tett kijelentéseit, amelyek "teljes mértékben elfogadhatatlanok". A külügyminiszter egy korábban tett írásos nyilatkozatban kifejtette: a különmegbízott kinevezése megerősíti, hogy az Egyesült Államok továbbra is érdeklődik Grönland iránt; Dánia azonban ragaszkodik ahhoz, hogy mindenki - beleértve az Egyesült Államokat is - tanúsítson tiszteletet a Dán Királyság területi integritása iránt.

Trump az elmúlt években többször is felvetette, hogy a Dániához tartozó, de széles körű önkormányzati jogokkal rendelkező Grönlandnak az Egyesült Államok részévé kellene válnia,

elsősorban biztonsági megfontolásokra és az ásványkincsek iránti igényre hivatkozva.

Dán sajtóértesülések szerint az amerikai kormány közvetlen kapcsolatfelvételre törekszik a grönlandi vezetéssel, miközben Dániában bevett gyakorlat, hogy kül-, biztonság- és védelempolitikai kérdésekben a dán és a grönlandi fél egyaránt részt vesz a tárgyalásokon.

Landry korábban nyilvánosan támogatta Trump felvetését. Egy január 9-i X-bejegyzésében például azt írta, hogy Grönland csatlakozása az Egyesült Államokhoz "nagyszerű lenne mindkét fél számára".

Trump januári hivatalba lépése óta újraélesztette az első elnöki ciklusa idején már felvetett grönlandi terjeszkedési elképzelést. Az elnök stratégiai jelentőséget tulajdonít a világ legnagyobb szigetének, amelynek mintegy négyötödét jég borítja, lakossága pedig kevesebb mint 57 ezer.

Grönland és Dánia következetesen elutasította az amerikai elnök felvetéseit.

Bár az Egyesült Államok és Grönland ebben a hónapban "kölcsönös tisztelet" vállalásáról állapodott meg, Vivian Motzfeldt grönlandi külügyminiszter szerint az amerikai nyilatkozatok bizonytalanságot keltettek a helyi lakosság körében.

A Sermitsiaq című helyi napilap december 8-án Motzfeldtet idézve azt írta: helyre kell állítani a bizalmat annak érdekében, hogy a felek folytathassák a több mint 80 éve fennálló együttműködést.