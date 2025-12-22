ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 22. hétfő
Fagyasztott eper egy tálban.
Nyitókép: Getty Images/Ludmila Lozovaya

Ha ilyen gyümölcsöt vásárolt, meg ne egye!

Infostart / MTI

A Spar Magyarország Kft. növényvédőszer-maradék tartalom miatt S-BUDGET gyorsfagyasztott szamócát vont ki a forgalomból – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A tájékoztatás szerint a visszahívott 1 kilogrammos S-BUDGET gyorsfagyasztott szamóca minőségmegőrzési ideje 09.05.2027. valamint 02.09.2027., a beszállító az Agrosprint Zrt.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során növényvédőszer-maradék tartalmat mutattak ki az 1 kilogrammos S-BUDGET gyorsfagyasztott szamóca termékben. A Spar Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint visszahívásáról a fogyasztóktól. A vállalkozás intézkedéseit, továbbá a visszagyűjtött termékek sorsát a hatóság nyomon követi – írták a közleményben.

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek – hívták fel a figyelmet.

A hatóság azt kéri, ha valaki a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből vásárolt, és még a birtokában van, ne fogyassza azt el.

További részletek itt.

A növényvédő szerek – más néven peszticidek – olyan kémiai vagy biológiai anyagok, amelyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik – ismertették a közleményben.

