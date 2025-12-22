Fukusima újraindul, ami volt, elmúlt

A Kashiwazaki-Kariwa erőmű Niigata prefektúrában, Tokiótól mintegy 220 kilométerre északnyugatra található. A létesítmény a 2011-es földrengés és cunami után leállított 54 japán reaktor egyike volt, amikor a Fukushima Daiichi atomerőműben súlyos nukleáris baleset történt.

A döntéssel a Tokyo Electric Power Company (TEPCO) által üzemeltetett erőmű válik az első olyan nukleáris létesítménnyé, amelyet a vállalat a 2011-es katasztrófa óta újraindíthat.

A japán közszolgálati műsorszolgáltató NHK értesülései szerint a hét blokkból álló komplexum 6. reaktorát várhatóan 2026. január 20. körül kapcsolják vissza a hálózatra.

Japánban a 2011-es nukleáris baleset után az összes reaktort leállították, azóta 33 működőképes egységből 14-et indítottak újra. A kormány célja az importált fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése. A japán gazdasági minisztérium becslése szerint már az első újraindított blokk is mintegy 2 százalékkal növelheti a Tokió környéki villamosenergia-ellátást.

Japán kormánya az atomenergia szerepének növelését az energiaellátás biztonságának erősítésével és a magas importköltségek mérséklésével indokolja. Az ország tavaly 10,7 billió jen értékben importált cseppfolyósított földgázt és szenet, ami a teljes import mintegy egytizedét tette ki. A japán energiastratégia célja, hogy 2040-re a nukleáris energia aránya az áramtermelésben 20 százalékra emelkedjen.