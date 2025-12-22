ARÉNA - PODCASTOK
Idősebb pár a pénzügyeit intézi az ebédlőasztalnál ülve.
Nyitókép: Getty Images/shapecharge

Ezekről az új szabályokról minden nyugdíjasnak tudnia kell

Infostart

Fontos dolgok jelentek meg a Magyar Közlönyben.

Három, a nyugdíjasokat érintő döntés jelent meg a Magyar Közlöny hétfői számában: kihirdették a 14. havi nyugdíjról szóló törvényt, megjelent az ezzel kapcsolatos rendelet, illetve a nyugellátások 2026-ban érvényes emelésének szabályait is közzé tették.

A 14. havi ellátás összege

a 2026. évben a teljes havi összeg 25 százaléka.

A 13. és 14. havi nyugdíjról szóló új rendelet kimondja, hogy a kormány – a tizennegyedik havi nyugdíjhoz hasonlóan – 2026-tól fokozatosan bevezeti a tizennegyedik havi ellátást. Ebben azok részesülhetnek:

  • a tárgyévben az (1) bekezdés szerinti saját jogú ellátásban vagy öregségi nyugdíjban részesülő személyt is, ha ezt az ellátását olyan, az (1) bekezdés 1–23. pontja szerinti ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy olyan, az (1) bekezdés 1–23. pontja szerinti ellátásának megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapították meg – ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § b) pontja szerinti esetet is –, amelyben a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára részesül.
  • a tárgyévben rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő személyt is, ha ezt az ellátását olyan rokkantsági járadékának, rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának, baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának megszűnését követő naptól állapították meg, amelyben a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára részesült.

Mind a tizenharmadik havi ellátás összege, mind a tizennegyedik havi ellátás összege megegyezik – bizonyos kivételekkel – a tárgyév február hónapjára a jogosultat megillető, a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára is folyósított, tizenharmadik havi ellátásra és tizennegyedik havi ellátásra jogosító ellátások együttes összegével.

A rendelet 2026. január 1-jén lép hatályba, akárcsak a nyugellátások és egyes más ellátások 2026. január havi emeléséről szóló, most megjelent rendelet.

A kormányrendelet a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 61. §-ában foglaltak alapján és a 2026. évben várható infláció éves mértékének figyelembevételével

3,6 százalékos mértékű emelésről rendelkezik.

Az e rendelet alapján emelendő, 2026. januárra járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani.

