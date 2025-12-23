ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 23. kedd
Car Parking Lot in Basement Convenience Shopping Mall.
Nyitókép: KDP/Getty Images

Drágul a parkolás Budapesten

Infostart

Már a 2026-os év első napján szívhatják a fogukat az autósok Budapesten: 16,6 százalékkal magasabb parkolási díjakat kell lenyelniük.

Az új év áremelkedést hoz Budapesten, a 19. kerületi KÖKI bevásárlóközpontban – jelentette be a pláza Facebook-oldalán, amit a vezess.hu szúrt ki. A parkolóház – ahol egyébként három szintes P+R parkoló is található – eddig az első tíz percben ingyenes volt, az első két órára 300 forintba került, majd minden megkezdett újabb óra további 300 forintba került.

2026. január elsejétől azonban változik a díjszabás. Jövőre az első két óra díja összesen 350 forint lesz, a 3. órától pedig óránként 350 forintot kell majd fizetni.

Aki szeretne a parkolás összegén napközben spórolni, az jobban járhat, ha két órát meghaladó várakozás esetén a P+R parkolóban teszi le autóját. Itt reggel 6-tól este 10-ig egységesen 500 forint a várakozási díj, éjszaka pedig (22-től 6 óráig) 200 forintos az óradíj.

Drágul a parkolás Budapesten

