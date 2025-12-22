Karácsonyi kaparás kezdődik Csehországban

A kutatás szerint a kaparós sorsjegy Csehországban ma már ugyanúgy része a karácsonyi rituáléknak, mint a közös vacsora vagy az ajándékbontás. Sokan Szenteste lekaparják a sorsjegyet, mások a lottó ünnepi sorsolását várják izgatottan. A megkérdezettek 86 százaléka szerint ez egy teljesen megfelelő, sőt, kifejezetten kedves ünnepi ajándék.

A Sazka szerencsejáték-társaság kaparós sorsjegyekért felelős kategóriamenedzsere, Eva Nováková szerint a sorsjegyek varázsa épp a kiszámíthatatlan meglepetésben rejlik. Mint mondja: „A sorsjegyek könnyen adhatók, beleférnek egy borítékba, lehetnek névre szóló kísérőkártyák vagy akár közös szórakozás a karácsonyi asztalnál. Mosolyt csalnak az arcokra, és időnként igazán nagy nyereményt is hoznak.”

A kaparós sorsjegy a legpraktikusabb karácsonyi ajándékok között szerepel, közvetlenül az élmények – például színházjegyek vagy utalványok – mögött. Bár apró figyelmességnek számít, a megkérdezettek kétharmada szerint különleges pillanatot teremt az ünnepi asztalnál. Sok családban ez ugyanúgy hagyomány, mint a tányér alá rejtett arany pikkely.

Nováková szerint a sorsjegy azért népszerű a felnőttek körében is, mert felnőttként már kevés dolog lepi meg az embereket, a sorsjegy viszont izgalmat és játékosságot ad. A kaparás maga is szórakoztató, és a „mi lenne, ha” érzése mindenkit megmosolyogtat. A sorsjegyek népszerűségéhez az is hozzájárul, hogy könnyen beszerezhetők: a Sazka csaknem minden értékesítési pontján elérhetők, sok helyen akár éjjel-nappal.

A karácsonyi időszak a lottójátékok kedvelőinek is tartogat különlegességet. A Sazka idén összesen 34 új milliomost garantált az adventi időszakban. Minden adventi vasárnap milliós nyeremény várt valakire, Szenteste pedig különösen izgalmas lesz: 24 új milliomos születik majd. Szilveszterkor további tízmillió koronás nyereményt sorsolnak ki.

A Sazka lottókategóriájának brandmenedzsere, Martin Eliáš szerint a lottósorsolások mára a karácsonyi hangulat részévé váltak: „A lottó ugyanúgy hozzátartozik az ünnepekhez, mint a fények vagy a karácsonyi dalok. Sokak számára igazi ünnepi tradíció izgatottan figyelni a sorsolást, hátha egy nagy álommal léphetnek át az új évbe.”

A nemzetközi Eurojackpot pedig különleges ajándékkal készül: december 30-án a játékosok egy 20 millió koronás, prágai lakást is megnyerhetnek.