Jó hírek a kkv-knak: számos könnyítést hoz 2026

2026 számos könnyítést hoz a kkv-knak. Egyebek között emelkedik az alanyi adómentesség értékhatára az áfában, és nő a költséghányad az átalányadózóknál – magyarázta Linczmayer Szilvia, a NAV kommunikációs vezetője az InfoRádióaban.

A NAV közleményében kiemeli, hogy az alanyi adómentesség éves bevételi korlátja több lépcsőben emelkedik. A jelenleg 18 millió forintos felső határ

2026-ban 20 millió,

2027-ben 22 millió,

2028-ban pedig 24 millió forintra nő.

2026-ra akkor választható alanyi adómentesség, ha a vállalkozás 2025-ben, és várhatóan 2026-ban sem lépi át a 20 millió forintos bevételi határt. Hangsúlyozzák, hogy az alanyi adómentességet újonnan választóknak 2025. december 31-ig kell nyilatkozniuk a NAV-nál, ezt legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) tehetik meg.

A több mint 870 ezer, a feltételeknek megfelelő, már most alanyi adómentes kisvállalkozónak nincs teendője

– teszik hozzá a közleményben.

Jövőre 40-ről 45 százalékra nő az átalányadózó egyéni vállalkozók költséghányada, sőt 2027-ben már 50 százalék lesz. Mint ismertetik, jövedelmük az éves minimálbér feléig adómentes, ez 45 százalékos költséghányaddal számolva azt jelenti, hogy több, mint 3,5 millió forintos bevételig az átalányadózóknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük.

Hozzáteszik, emellett csökken 2026. január 1-től a főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozók esetében a havonta minimálisan fizetendő szocho (szociális hozzájárulási adó) alapja. Hasonlóan a tb-járulék (társadalombiztosítási járulék) alapjához, ez ezentúl legalább a minimálbér/garantált bérminimum 100 százaléka, a 112,5 százalék helyett.

Nem kell havonta bíbelődniük a bevallásokkal nemcsak az átalányadózóknak, hanem a vállalkozói jövedelem szerint adózó egyéni vállalkozóknak sem jövőre

– emelik ki a közleményben. A tb-járulékot és a szochót elegendő negyedévente bevallaniuk, ehhez igazodik megfizetésük határideje is. Mind a bevallást, mind a befizetést a negyedévet követő hónap 12. napjáig kell teljesíteni. A járulékbevallásban a közterheket havonkénti bontásban kell viszont az elszámolás miatt feltüntetni. Az egyéni vállalkozók bejelentéshez kapcsolódó adminisztrációs terhe is csökken, mivel 2026-tól a biztosítotti bejelentést a NAV intézi hivatalból.

2026-tól a negyedéves társaságiadóelőleg-fizetésre érvényes 5 millió forintos határ 20 millió forintra nő. Az új szabályt első alkalommal a 2025. évi adófizetési kötelezettség alapján számított, 2026-ban bevallott adóelőlegekre kell alkalmazni. Naptári éves adózók a haviról negyedéves gyakoriságra történő áttérést 2026. júliusától kezdhetik meg. A negyedéves fizetésre kötelezettek az adóév utolsó negyedévére jutó társaságiadó-előleget 2026-tól a negyedév harmadik hónapjának huszadik napjáig kell, hogy teljesítsék (ez jellemzően december 20-a) – teszik hozzá a közleményben.

Kiemelik, hogy ezen felül jelentősen, 20 százalékkal nőnek a mikrogazdálkodói egyszerűsített beszámolókészítés értékhatárai. A határérték

a mérlegfőösszeg tekintetében 150 millió forintról 180 millió forintra,

az éves nettó árbevétel esetén 300 millió forintról 360 millió forintra nő.

2026-tól már azok a cégek is választhatják a kiva-t (kisvállalati adó), amelyek legfeljebb 100 főt foglalkoztatnak, és legfeljebb 6 milliárd forint bevétellel és mérlegfőösszeggel rendelkeznek. Mindeközben emelkednek a kiesési értékhatárok is. A cégek maradhatnak a kiva hatálya alatt addig, amíg a foglalkoztatottak száma a 200 főt, illetve a bevétel a 12 milliárd forintot nem haladja meg. Továbbá az egyszerűsített foglalkozásban is könnyítést hoz az újév: a mezőgazdasági idénymunka éves kerete 210 napra, az egy munkáltatónál végezhető alkalmi munkáé pedig 120 napra nő – olvasható a NAV közleményében.