Padlóra küldik az eredményes fogyasztógyógyszerek az élelmiszeripart

A Journal of Marketing Research folyóiratban megjelent vizsgálat több tízezer háztartás tranzakciós adatait elemezte. Az eredmények szerint a GLP-1 típusú gyógyszerek alkalmazásának megkezdését követő fél éven belül a háztartások átlagosan 5,3 százalékkal csökkentették élelmiszer-kiadásaikat. Ez az arány a magasabb jövedelműek körében még látványosabb: náluk a visszaesés meghaladja a 8 százalékot.

Dobson Szabolcs orvos Facebook-oldalán ismertetett kutatás részletezte, hogy mely termékkategóriák a „vesztesek” és melyek a „nyertesek”:

Jelentős, 10 százalékos csökkenés: Sós nassolnivalók, édességek, péksütemények és cukrásztermékek.

Mérséklődő kereslet: Még az olyan alapvető élelmiszerekből is kevesebb fogyott, mint a kenyér, a hús vagy a tojás.

Növekvő népszerűség: Egyedül a joghurtok, a friss gyümölcsök és a húsos snackek iránti kereslet mutatott emelkedést.

Válságban a gyorséttermek és kávézók

A gyógyszerek hatása túlmutat az élelmiszerboltokon: a gyorsétterem-láncokban és kávézókban elköltött összegek szintén mintegy 8 százalékkal zuhantak be a felhasználók körében. Ez jelzi, hogy az étvágycsökkentő hatás miatt a „kényelmi” és impulzusvásárlások száma drasztikusan lecsökkent.

Kihívás előtt az élelmiszeripar

A tanulmány szerzői figyelmeztetnek: mivel ezen készítmények használata világszerte egyre elterjedtebb, az élelmiszeriparnak fel kell készülnie a kereslet tartós és jelentős átalakulására. Az ultra-feldolgozott, kalóriadús élelmiszerek gyártói komoly bevételkieséssel számolhatnak, miközben a friss és egészségtudatos termékek piaca felértékelődik.