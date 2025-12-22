ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 22. hétfő Zénó
A Brexitet szimbolizáló illusztráció a brit és az EU-s zászlóval.
Nyitókép: Pixabay

London: a britek többsége újból csatlakozna az EU-hoz

Infostart / MTI

A kormányzó brit Munkáspárt szavazóinak jelentős többsége azt szeretné, ha Nagy-Britannia megint az Európai Unió tagja lenne, vagy legalább csatlakozna az EU vámuniójához.

A legnagyobb brit közvélemény-kutató csoport, a YouGov a The Times című konzervatív brit napilap számára 2105 választópolgár bevonásával elvégzett, hétfőn ismertetett reprezentatív vizsgálatában kimutatta, hogy azok közül, akik a tavalyi parlamenti választáson a Munkáspártra szavaztak, 73 százalék szorgalmazza, hogy a Labour-kormány kezdjen tárgyalásokat Nagy-Britannia újbóli EU-csatlakozásáról.

Az arra vonatkozó kérdésre, hogy a kormány kezdeményezze-e Nagy-Britannia visszalépését az EU vámuniójába, a Labour tavalyi szavazótáborának 80 százaléka válaszolt igennel.

A többi parlamenti párt közül a Liberális Demokraták és a Zöldek szavazói is 73-78 százalék közötti arányban támogatnák ezeket a kezdeményezéseket. A legnagyobb ellenzéki erő, a Konzervatív Párt táborán belül ugyanakkor csak 25 százalék azoknak az aránya, akik pártolnák Nagy-Britannia újbóli EU-tagságát, és

39 százalék támogatná az ország visszalépését az EU vámuniójába.

Nagy-Britannia 2020. január 31-én távozott az Európai Unióból, majd 11 havi átmeneti időszak után az EU egységes belső piacáról és vámuniójából is kilépett. Az akkori konzervatív párti brit kormány ugyanis nem kívánta teljesíteni azokat a feltételeket - mindenekelőtt az európai uniós állampolgárok szabad nagy-britanniai letelepedésének és munkavállalásának jogát -, amelyek e két integrációs szerveződéshez elválaszthatatlanul kötődnek.

A tavaly júliusi parlamenti választások óta hivatalban lévő munkáspárti kormány sem kívánja visszaléptetni Nagy-Britanniát az Európai Unióba, sem az EU egységes belső piacára és vámuniójába, de Keir Starmer miniszterelnök többször kijelentette, hogy sokkal szorosabbra akarja vonni az unióhoz fűződő kapcsolatokat. Az utóbbi hetekben azonban a brit kormány vezető tagjai - köztük Starmer is - egyre gyakrabban fogalmaztak meg mind élesebb bírálatokat a brit EU-tagság megszűnéséről (Brexit).

A kormányfő a londoni City polgármesterének december elején rendezett hagyományos éves bankettjén felszólalva úgy fogalmazott: a Brexitről hozott népszavazási döntés "a brit népnek tett zabolátlan, de teljesítetlenül maradt ígérgetések" következményeként született, és

egyértelműen elhibázottnak bizonyultak azok az elképzelések, hogy a kilépés az Európai Unióból Nagy-Britannia minden problémájára megoldást jelent majd.

David Lammy miniszterelnök-helyettes nem sokkal később egy interjúban szintén úgy fogalmazott, hogy "valótlanságokkal házaltak" mindazok, akik azzal éveltek, hogy az ország jól jár majd, ha távozik az EU-ból. Lammy kijelentette, hogy a Brexit súlyos gazdasági károkat okozott, mivel fontos piacától szakította el Nagy-Britanniát.

Az EU-hoz fűződő kapcsolatok szorosabbra fűzésének eddigi legnagyobb horderejű mozzanataként a brit kormány a múlt héten bejelentette, hogy Nagy-Britannia 2027-től újból csatlakozik az Európai Unió Erasmus diákcsere-programjához, amelyből a Brexit után szintén kilépett.

