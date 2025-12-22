ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.52
usd:
330.23
bux:
110631.29
2025. december 22. hétfő Zénó
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Helyszínelõ rendõrök Moszkvában 2025. december 22-én, miután egy autóba rejtett pokolgéppel meggyilkolták Fanyil Szarvarov altábornagyot, az orosz fegyveres erõk operatív felkészítésért felelõs vezetõjét.
Nyitókép: MTI/EPA/Makszim Sipenkov

Robbantásos merénylet Moszkvában, egy altábornagy volt a célpont – képek

Infostart / MTI

Robbantás áldozata lett Fanyil Szarvarov altábornagy, az orosz fegyveres erők operatív felkészítésért felelős vezetője – közölte az orosz Nyomozó Bizottság (SZK).

A tábornok gépkocsija alatt a dél-moszkvai Orehovo-Boriszovo kerületben, a Jaszenevaja utcában, egy parkolóban robbant fel pokolgép hétfő reggel. A robbanószerkezetet az autó alvázához erősítették.

Az ügyben közveszélyes módon elkövetett gyilkosság és robbanóanyagok illegális birtoklása címen indult büntetőeljárás, zajlik a szemtanúk kihallgatása. Szvetlana Petrenko, az SZK szóvivője közölte, hogy a nyomozás során több verziót vizsgálnak gyilkossággal kapcsolatban, ezek egyike az ukrán titkosszolgálatok által szervezett bűncselekmény.

Moszkva, 2025. december 22. Helyszínelõ rendõrök Moszkvában 2025. december 22-én, miután egy autóba rejtett pokolgéppel meggyilkolták Fanyil Szarvarov altábornagyot, az orosz fegyveres erõk operatív felkészítésért felelõs vezetõjét. MTI/EPA/Makszim Sipenkov
Moszkva, 2025. december 22. Helyszínelõ rendõrök Moszkvában 2025. december 22-én, miután egy autóba rejtett pokolgéppel meggyilkolták Fanyil Szarvarov altábornagyot, az orosz fegyveres erõk operatív felkészítésért felelõs vezetõjét. MTI/EPA/Makszim Sipenkov

Szarvarov szerepelt Mirotvorec ukrán honlap „Ukrajna ellenségeiről” vezetett adatbázisában. Az ebbe bekerült személyek közül többeket meggyilkoltak. A tábornok kórházba szállítás után halt meg.

A Vesztyi FM hírrádió szerint 2023 óta orosz tábornokok ellen hét olyan merényletet követtek el, amely mögött az ukrán titkosszolgálatok álltak. A legnagyobb visszhangot Igor Kirillov altábornagy tavaly december 17-én történt meggyilkolása keltette. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) szerint a tábornokot, aki az orosz fegyveres erők sugár-, vegyi és biológiai védelmi erőinek parancsnoka volt, az ukrán biztonsági szolgálat távirányítású pokolgéppel ölte meg Moszkvában.

Moszkva, 2025. december 22. Helyszínelõ rendõr Moszkvában 2025. december 22-én, miután egy autóba rejtett pokolgéppel meggyilkolták Fanyil Szarvarov altábornagyot, az orosz fegyveres erõk operatív felkészítésért felelõs vezetõjét. MTI/EPA/Makszim Sipenkov
Moszkva, 2025. december 22. Helyszínelõ rendõr Moszkvában 2025. december 22-én, miután egy autóba rejtett pokolgéppel meggyilkolták Fanyil Szarvarov altábornagyot, az orosz fegyveres erõk operatív felkészítésért felelõs vezetõjét. MTI/EPA/Makszim Sipenkov

Fanyil Szarvarov 1969. március 11-én született a permi régióban lévő Gremjacsinszkban. Elvégezte a Vörös Zászló érdemrenddel kitüntetett Kazanyi Páncélos Parancsnoki Főiskolát, a Páncélos Erők Katonai Akadémiáját és az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erői Főparancsnokságának Katonai Akadémiáját. Minden fontosabb katonai tisztséget betöltött. 2015-2016-ban a szíriai művelet szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat látott el. 2016-tól volt az orosz fegyveres erők operatív kiképzési főosztályának vezetője. Megkapta a Bátorság érdemrendet, a Szuvorov-érdemérmet, valamint a Haza Szolgálatáért érdemrend II. és I. fokozatát.

Kezdőlap    Külföld    Robbantásos merénylet Moszkvában, egy altábornagy volt a célpont – képek

oroszország

moszkva

merénylet

robbantás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A csehek és a sorkatonaság, érdekes felmérés készült

A csehek és a sorkatonaság, érdekes felmérés készült

A csehek 53 százaléka egyetért az adminisztratív katonai nyilvántartás esetleges bevezetésével, míg egyharmaduk ellenzi azt – derül ki az NMS ügynökségnek a Cseh Rádió számára készített felméréséből. Az adminisztratív nyilvántartás a 18 és 60 év közötti cseh állampolgárokat érintené, akikre a hadkötelezettség vonatkozik.
 

Németország már a drónháborúra készül

Minden bizonytalan Vlagyimir Putyin körül, csak találgatnak a hírszerzők

Volodimir Zelenszkij elégedettnek tűnik, de „Moszkva nem mutat hajlandóságot”

Brutális fegyvervásárlásba kezd Oroszország egyik nyugati szomszédja

VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a szokatlanul enyhe tél eredménye: tömegesen árasztották el a puhatestű állatok az európai hatalom vizeit

Itt a szokatlanul enyhe tél eredménye: tömegesen árasztották el a puhatestű állatok az európai hatalom vizeit

A Wildlife Trusts természetvédelmi szervezet 2025-öt "a polip évének" nyilvánította, miután a nyári hónapokban rekordszámú észlelést regisztráltak a világ egyik legintelligensebb gerinctelen állatából - számolt be a The Guardian.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Életbevágó nyugdíjszabályokat jelentett be a kormány: minden magyar időst érint a dolog

Életbevágó nyugdíjszabályokat jelentett be a kormány: minden magyar időst érint a dolog

A közlönyben többek között megjelent a nyugellátások 2026. januári emeléséről szóló rendelet is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Bondi gunmen 'meticulously' planned attack for months, police allege

Bondi gunmen 'meticulously' planned attack for months, police allege

Police release a tranche of documents allegedly tracing the suspects' movements prior to the deadly shooting.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 22. 12:05
Wagner Péter: Európának már magának kell gondoskodnia a védelméről, és el is kezdte
2025. december 22. 10:38
Az FBI már közel harminc éve is tudhatott Jeffrey Epstein dolgairól, mégsem tett semmit
×
×
×
×