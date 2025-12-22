Robbantásos merénylet Moszkvában, egy altábornagy volt a célpont – képek

A tábornok gépkocsija alatt a dél-moszkvai Orehovo-Boriszovo kerületben, a Jaszenevaja utcában, egy parkolóban robbant fel pokolgép hétfő reggel. A robbanószerkezetet az autó alvázához erősítették.

Az ügyben közveszélyes módon elkövetett gyilkosság és robbanóanyagok illegális birtoklása címen indult büntetőeljárás, zajlik a szemtanúk kihallgatása. Szvetlana Petrenko, az SZK szóvivője közölte, hogy a nyomozás során több verziót vizsgálnak gyilkossággal kapcsolatban, ezek egyike az ukrán titkosszolgálatok által szervezett bűncselekmény.

Moszkva, 2025. december 22. Helyszínelõ rendõrök Moszkvában 2025. december 22-én, miután egy autóba rejtett pokolgéppel meggyilkolták Fanyil Szarvarov altábornagyot, az orosz fegyveres erõk operatív felkészítésért felelõs vezetõjét. MTI/EPA/Makszim Sipenkov

Szarvarov szerepelt Mirotvorec ukrán honlap „Ukrajna ellenségeiről” vezetett adatbázisában. Az ebbe bekerült személyek közül többeket meggyilkoltak. A tábornok kórházba szállítás után halt meg.

A Vesztyi FM hírrádió szerint 2023 óta orosz tábornokok ellen hét olyan merényletet követtek el, amely mögött az ukrán titkosszolgálatok álltak. A legnagyobb visszhangot Igor Kirillov altábornagy tavaly december 17-én történt meggyilkolása keltette. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) szerint a tábornokot, aki az orosz fegyveres erők sugár-, vegyi és biológiai védelmi erőinek parancsnoka volt, az ukrán biztonsági szolgálat távirányítású pokolgéppel ölte meg Moszkvában.

Moszkva, 2025. december 22. Helyszínelõ rendõr Moszkvában 2025. december 22-én, miután egy autóba rejtett pokolgéppel meggyilkolták Fanyil Szarvarov altábornagyot, az orosz fegyveres erõk operatív felkészítésért felelõs vezetõjét. MTI/EPA/Makszim Sipenkov

Fanyil Szarvarov 1969. március 11-én született a permi régióban lévő Gremjacsinszkban. Elvégezte a Vörös Zászló érdemrenddel kitüntetett Kazanyi Páncélos Parancsnoki Főiskolát, a Páncélos Erők Katonai Akadémiáját és az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erői Főparancsnokságának Katonai Akadémiáját. Minden fontosabb katonai tisztséget betöltött. 2015-2016-ban a szíriai művelet szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat látott el. 2016-tól volt az orosz fegyveres erők operatív kiképzési főosztályának vezetője. Megkapta a Bátorság érdemrendet, a Szuvorov-érdemérmet, valamint a Haza Szolgálatáért érdemrend II. és I. fokozatát.