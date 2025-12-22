Négy étel, amely provokálja a hasnyálmirigyedet, gyulladást okoznak

A korosodással nő az inzulinrezisztencia kockázata, és a szerv nehezebben birkózik meg a zsírok lebontásával. A túlterheltség jelei lehetnek a hasi fájdalom, a puffadás, a zsíros ételek utáni hasmenés, valamint a fokozott fáradtság - írja a nosalty.hu.

A négy legkárosabb élelmiszertípus

Bő olajban sült, rántott ételek - A panír által felszívott nagy mennyiségű zsiradék extrém módon megterheli az emésztést (például rántott hús, rántott sajt).

Zsíros húskészítmények - A magas zsírtartalmú kolbászok, szalonnák és alacsony hústartalmú virslik közvetlen veszélyt jelentenek a hasnyálmirigy épségére.

Gyorsan felszívódó szénhidrátok - A cukrászsütemények, fehérlisztes péksütemények és cukros desszertek hirtelen inzulinválaszt váltanak ki, ami hosszú távon kimeríti a szervet.

Tömény alkohol - A rendszeres alkoholfogyasztás a hasnyálmirigy-gyulladás kialakulásának egyik legfőbb kockázati tényezője.

Javasolt alternatívák

Az egészség megőrzése érdekében érdemes a párolást, a gőzölést vagy a sütőben sütést választani a bő olaj helyett. A sovány húsok, a bőséges zöldségfogyasztás, valamint az emésztést segítő fűszerek, mint a kurkuma és a gyömbér, kifejezetten támogatják a hasnyálmirigy működését.