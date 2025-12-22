ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.41
usd:
329.82
bux:
110405.74
2025. december 22. hétfő Zénó
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A magyarok kedvenc étele, a rántott hús egy tányéron, mellette rizs, burgonya és saláta.
Nyitókép: Pixabay

Négy étel, amely provokálja a hasnyálmirigyedet, gyulladást okoznak

Infostart

Az életkor előrehaladtával az anyagcsere lassul, a szervezet pedig kevesebb emésztőenzimet termel. 50 év felett a hasnyálmirigy különösen érzékennyé válik a túlterhelésre, ezért bizonyos élelmiszerek elhagyása kulcsfontosságú a gyulladások és az emésztési panaszok megelőzése érdekében.

A korosodással nő az inzulinrezisztencia kockázata, és a szerv nehezebben birkózik meg a zsírok lebontásával. A túlterheltség jelei lehetnek a hasi fájdalom, a puffadás, a zsíros ételek utáni hasmenés, valamint a fokozott fáradtság - írja a nosalty.hu.

A négy legkárosabb élelmiszertípus

Bő olajban sült, rántott ételek - A panír által felszívott nagy mennyiségű zsiradék extrém módon megterheli az emésztést (például rántott hús, rántott sajt).

Zsíros húskészítmények - A magas zsírtartalmú kolbászok, szalonnák és alacsony hústartalmú virslik közvetlen veszélyt jelentenek a hasnyálmirigy épségére.

Gyorsan felszívódó szénhidrátok - A cukrászsütemények, fehérlisztes péksütemények és cukros desszertek hirtelen inzulinválaszt váltanak ki, ami hosszú távon kimeríti a szervet.

Tömény alkohol - A rendszeres alkoholfogyasztás a hasnyálmirigy-gyulladás kialakulásának egyik legfőbb kockázati tényezője.

Javasolt alternatívák

Az egészség megőrzése érdekében érdemes a párolást, a gőzölést vagy a sütőben sütést választani a bő olaj helyett. A sovány húsok, a bőséges zöldségfogyasztás, valamint az emésztést segítő fűszerek, mint a kurkuma és a gyömbér, kifejezetten támogatják a hasnyálmirigy működését.

Kezdőlap    Tudomány    Négy étel, amely provokálja a hasnyálmirigyedet, gyulladást okoznak

élelmiszer

daganatos betegség

hasnyálmirigyrák

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Leszúrni a tűzijátékpálcát? Soha! – Életmentő tanácsok durrogtatás előtt

Leszúrni a tűzijátékpálcát? Soha! – Életmentő tanácsok durrogtatás előtt
A szilveszteri tűzijátékozásnak számos veszélye lehet, ezért fontos, hogy mindenki alaposan olvassa el a használati utasításokat és csak engedéllyel rendelkező árusoktól vásároljon ilyen eszközöket – hangsúlyozta Luterán György, a Pirotechnikusok Érdekvédelmi Szövetségének elnökségi tagja. A szabályok szigorúak, területileg is.
Minden bizonytalan Vlagyimir Putyin körül, csak találgatnak a hírszerzők

Minden bizonytalan Vlagyimir Putyin körül, csak találgatnak a hírszerzők

Belső hírszerzési források és kormányzati tisztségviselők között nincs egyetértés Oroszország távlati katonai céljait illetően. Míg egyes jelentések szerint Vlagyimir Putyin továbbra is igényt tart egész Ukrajnára, addig a hírszerzési igazgató szerint Moszkva elkerülné a közvetlen konfliktust Európával.
 

Lángokban Odessza kikötője az orosz dróncsapás után

Elon Musk műholdjait használva támad Oroszország az ukránokra

VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szenteste eldőlhet a nagy csata, van esély a havazásra

Szenteste eldőlhet a nagy csata, van esély a havazásra

Egy délnyugatra lévő ciklon és egy anticiklon lesz hatással Magyarország időjárásra a jövő héten és a HungaroMet vasárnap azt is közölte, hogy mi várható. Mindez azért is érdekes, mert most még jobban látható, hogy lesz-e havazás hazánkban a következő napokban, vagyis hogy fehér lesz-e a karácsony és az ünnepi napok.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezt már nem lehet visszafordítani? Aggasztó folyamatok indultak el a Föld kímájában: itt a figyelmeztetés

Ezt már nem lehet visszafordítani? Aggasztó folyamatok indultak el a Föld kímájában: itt a figyelmeztetés

Az emberiség olyan éghajlati billenőpontok közelébe ért, amelyek átlépése önmagukat erősítő, visszafordíthatatlan folyamatokat indíthat el.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US pursuing third oil tanker linked to Venezuela, official says

US pursuing third oil tanker linked to Venezuela, official says

The move comes days after President Donald Trump said that he was ordering a blockade of sanctioned oil tankers entering and leaving Venezuela.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 21. 15:10
Tömeg gyűlt össze Angliában, a rendőrség csak nézte őket
2025. december 21. 10:19
Már csak pár óra van hátra
×
×
×
×